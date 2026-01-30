El entrerriano Nicolás Retamar seguirá su carrera futbolística en Platense

El ex futbolista de Atlético Paraná, Nicolás Retamar, es nuevo jugador del Club Atlético Platense. El delantero llega a préstamo desde Ferro Carril Oeste sin cargo y con opción de compra hasta el 31 de diciembre de 2026.

Kevin Nicolás Retamar, nacido el 6 de febrero de 1999 en Concepción del Uruguay, viene de desempeñarse en Independiente Rivadavia de Mendoza, donde se consagró campeón de la Copa Argentina. Si bien se desempeña como extremo diestro, también puede ser la referencia de área.

Retamar se formó en Juventud Unida de Gualeguaychú y luego pasó a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay. Además, vistió la camiseta de Barracas Central, Sportivo Las Parejas y Atlético Paraná, donde convirtió seis goles en 14 partidos y dio el salto a Güemes de Santiago del Estero, en la Primera Nacional.

En el Gaucho sumó 22 partidos y convirtió ocho goles. Esto despertó el interés de un club de Buenos Aires: Ferro Carril Oeste, el actual dueño de su pase. A Caballito llegó en 2022 y debutó en febrero de 2023 logrando afirmarse en la categoría hasta dar el salto a la Primera División. En total, contabilizó 63 partidos y 13 goles hasta octubre de 2024.

Su último club fue Independiente Rivadavia de Mendoza en la élite de nuestro fútbol. A la Lepra llegó a préstamo y alzó la última Copa Argentina. Retamar jugó 16 partidos oficiales, repartió tres asistencias y convirtió cinco goles. Uno de ellos fue a Platense en Rosario, la noche en la que los mendocinos pasaron a la siguiente fase de la copa por penales. El entrerriano también convirtió el 3-2 parcial en la definición desde los 12 pasos ante Argentinos Juniors, por la final del certamen.

El atacante de 26 años se suma ahora a la delantera del equipo de Walter Zunino para aportar su velocidad, capacidad de asistencia y de gol en una temporada en la que quiere afianzarse en Primera y lograr el primer roce internacional de su carrera.

Fuente: Prensa Platense