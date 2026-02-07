Turismo Nacional: Petracchini ganó la clasificación de la Clase 2 en Paraná

Este sábado se desarrolló la clasificación correspondiente a la Clase 2 del Turismo Nacional. Una treintena de autos buscó el mejor registró posible rumbo a la final de la categoría, que se desarrollará este domingo durante el mediodía.

En la ajustada competencia que se libró este sábado, la primera referencia de la Clasificación definitiva fue para Francisco Coltrinari, que lideró el Grupo a con un tiempo de un minuto, 35 segundos y 326 milésimas. Su tanda fue la más competitiva: seis autos bajaron de un minuto y 36 segundos.

Sin embargo, el mejor registro llegó en el segundo turno. El Grupo B quedó en manos del poleman Lucas Petracchini, que registró un tiempo de un minuto, 35 segundos y 324 milésimas. Justo por detrás quedó Valentino Quattrocchi, que a 35 milésimas se quedó con el tercer mejor registro de la tanda.

En el Grupo C el líder fue Tomás Vitar, que clasificó en el cuarto lugar a 110 milésimas del registro de Petracchini. En esta tanda estuvo el paranaense Exequiel Bastidas, que con su registro de un minuto, 36 segundos y 106 milésimas acabó convirtiéndose en el 10° mejor clasificado de la jornada.

Las series de la Clase 2 se desarrollarán este domingo a partir de las 10.10, 10.35 y 11 de la mañana. Todas ellas se definirán en cinco vueltas y determinarán el orden en el que saldrán los pilotos en la carrera final.

La competencia que otorgará la primera victoria del campeonato comenzará a las 12.50 y se prolongará por 16 vueltas o 35 minutos, lo que ocurra primero.

Clasificación | Turismo Nacional | Clase 2 | Fecha 1 (en Paraná)

1°) Lucas Petracchini (Toyota): 1’35”324/1000.

2°) Francisco Coltrinari (Peugeot): a 2/1000.

3°) Valentino Quattrocchi (Toyota): a 35/1000.

4°) Tomás Vitar (Nissan): a 110/1000.

5°) Juan Canela (Toyota): a 368/1000.

---

10°) Exequiel Bastidas (Toyota): a 782/1000.