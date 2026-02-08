El ex Patronato Russo brilló en la goleada de Tigre a River

Este sábado por la noche la acción por la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional enfrentó a River Plate y Tigre. El escenario para el duelo por la cuarta fecha del torneo fue el estadio Más Monumental con el arbitraje de Sebastián Zunino acompañado por Yamil Possi en el VAR.

La primera llegada del encuentro abrió el marcador del partido. Fue a los seis minutos cuando un balón largo desde la izquierda hacia el centro encontró un buen anticipo de David Romero en la medialuna del área. El centroatacante controló y esperó la llegada por derecha de Tiago Serrago, a quien le pasó el balón. El mediocampista sacó un remate rasante que se desvió ligeramente en Matías Viña y se transformó en el 1-0. Era un anticipo de lo que se vendría.

Tigre encontró rápidamente el segundo a los 16, cuando el Matador salió lanzado al contragolpe por medio de Ignacio Russo. El ex Patronato avanzó por derecha y a poca distancia del área pasó el balón para David Romero. Solo, el atacante controló hacia adelante y remató cruzado al poste izquierdo de Santiago Beltrán para poner el 2-0 parcial.

Parecía que todo era de Tigre, pero River tuvo sus intentos durante la primera mitad. Un ejemplo fue la jugada de Maximiliano Salas, que bajó un centro con el hombro y, cayéndose al suelo, sacó un remate alto que Felipe Zenobio logró mandar al tiro de esquina con un manotazo.

Luego tuvo su oportunidad Tomás Galván con un remate desde la medialuna del área tras recibir un pase hacia atrás. El disparo del mediocampista dio en el travesaño cuando Zenobio ya estaba vencido.

En contrapartida, River descuidó mucho su defensa y por eso el visitante tuvo una nueva oportunidad. Esta vez el desborde de Serrago (parecía partir en offside) por derecha terminó en centro para un cabezazo a la carrera de Romero. El delantero no consiguió darle dirección al remate que acabó desviado, pero el visitante volvió a avisar.

Ya en la segunda mitad del juego, un grave error de Aníbal Moreno en la salida le entregó la posibilidad a Russo de meter el tercer gol. El mediocampista ejecutó un tiro libre desde adentro del área con un pase al medio, justo a la posición de Russo. El delantero controló y definió al poste izquierdo de Beltrán para el 3-0 parcial a los cinco minutos.

Cuando iban 14 minutos empeoraron las cosas para el Millonario después de que Fausto Vera se fuera expulsado por una fuerte falta en la mitad de la cancha. Con uno menos y 0-3, el equipo de Marcelo Gallardo ya veía inalcanzable la remontada.

Mucho peor fue cuando llegó el cuarto gol. A los 23 minutos, un avance por derecha de Romero terminó en pase hacia la izquierda para la tranquila llegada de Russo. Una nueva definición del ex Patronato contra el poste izquierdo puso el 4-0 parcial con el que el equipo de Diego Dabove se floreaba en el Monumental.

A River el partido le costó horrores, pero tuvo chances para acercarse en el marcador. La primera fue un cabezazo de Lucas Martínez Quarta después de un tiro de esquina que se fue desviado por el costado derecho del arco y luego llegó el gol.

A los 44 minutos, Lautaro Rivero sacó un potente remate de larga distancia que se clavó contra el poste izquierdo del arco defendido por Zenobio sin que el arquero pudiera reaccionar. Golazo para cerrar el partido: fue 4-1.

La goleada dejó a Tigre como líder provisional de la Zona B con 10 puntos; mientras que el Millonario cayó al cuarto lugar con siete unidades. En la próxima fecha, River jugará el jueves 12, desde las 21.15, ante Argentinos Juniors; mientras que al Matador le tocará recibir a Aldosivi, ese mismo día desde las 19.

-SÍNTESIS-

River 1-4 Tigre.



Goles:

6’PT: Tiago Serrago (TIG).

16’PT: David Romero (TIG).

5’ST: Ignacio Russo (TIG).

23’ST: Ignacio Russo (TIG).

44’ST: Lautaro Rivero (RIV).



Expulsado:

14’ST: Fausto Vera (RIV).



Formaciones:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

DT: Marcelo Gallardo.



Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Jalil Elías, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo y David Romero.

DT: Diego Dabove.



Cambios:

ET: ingresó Marcos Acuña por Matías Viña (RIV).

16’ST: ingresó Agustín Ruberto por Facundo Colidio (RIV).

27’ST: ingresó Giuliano Galoppo por Tomás Galván (RIV).

27’ST: ingresó Kevin Castaño por Juan Quintero (RIV).

27’ST: ingresó Ian Subiabre por Maximiliano Salas (RIV).

27’ST: ingresó Gonzalo Martínez por Elías Cabrera (TIG).

28’ST: ingresó Gonzalo Piñeiro por Bruno Leyes (TIG).

28’ST: ingresó Martín Garay por Valentín Moreno (TIG).

35’ST: ingresó Santiago López por David Romero (TIG).

38’ST: ingresó Joaquín Mosqueira por Tiago Serrago (TIG).



Amonestados:

9’ST: Elías Cabrera (TIG).

13’ST: Valentín Moreno (TIG).

18’ST: Marcos Acuña (RIV).

29’ST: Lucas Martínez Quarta (RIV).

36’ST: Gonzalo Piñeiro (TIG).

48’ST: Alan Barrionuevo (TIG).



Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Yamil Possi.



Estadio: Más Monumental.

Video: Liga Profesional.