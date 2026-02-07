Vóley: Paracao cayó ante Social Monteros en la Liga Federal

Paracao sufrió su primer traspié de la Liga Federal ante Social Monteros: fue 3-1.

Este sábado llegó la primera derrota para Paracao en el marco de la Liga Federal de Vóley. En el Velódromo Alejo Chancay de San Juan, el Auriazul perdió ante Social Monteros en su tercera presentación dentro del campeonato. Previamente había vencido a Choique y Ausonia Sismid por 3-0 respectivamente.

La derrota fue por 3-1. Luego de dos primeros parciales peleados que se decantaron uno por lado (26/24 para Social Monteros, 25/23 para Paracao), los dos sets restantes fueron completamente favorables al equipo conducido por Gonzalo Núñez, que se impuso por 25/12 y 25/17.

Con el resultado final, Monteros se subió a la cima de la Zona D con 10 puntos, mientras que Paracao quedó con seis unidades. Este domingo La Bomba volverá a jugar: enfrentará a Once Unidos a partir de las 20.30.

Para el partido que acabó en derrota, Nicolás Lescano puso en cancha de arranque a Bruno Albornoz, Matías Ariza, Luciano Griffoni, Franco Miró, Francisco Roskopf y Agustín Otero. Los líberos fueron Marcos Gómez y Agustín Maidana.

El plantel Auriazul se completa con Facundo Anzil, Federico Huck, Nahuel Leaniz, Bautista Faccendinbi, Mateo Romero y Valentín Tuchel.

Ganó Pescadores

En contrapartida a lo ocurrido con el elenco paranaense, el representante de Gualeguaychú sigue de parabienes. Pescadores jugó su tercer partido del campeonato ante Defensores de Moreno y lo venció por 3-1. Los parciales del triunfo gualeguaychuense fueron 25/22, 17/25, 25/19 y 25/17.

Con nueve unidades, el equipo dirigido por Joaquín Sartori lidera la tabla de posiciones de la Zona B con nueve puntos. En su próxima presentación, el equipo gualeguaychuense enfrentará al Club Hispano de San Juan, que suma seis unidades en la tabla.