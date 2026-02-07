Murió el exnadador olímpico Alfredo Félix Bourdillón

Este viernes se conoció que falleció el histórico exnadador olímpico argentino Alfredo Félix Bourdillón. Aunque nacido en Rosario el 13 de marzo de 1943, se mudó muy chico a Paraná (tenía cinco años) y desde entonces estableció una carrera en el deporte local.

Tras su fallecimiento, los restos del destacado deportista serán inhumados en el Cementerio Parque de La Paz, a partir de las 14.30 de este sábado.

Trayectoria

Bourdillón comenzó en la natación en el Club Estudiantes, pero rápidamente pasó a integrar el plantel del Paraná Rowing Club. Eso fue antes de tener que trasladarse a su ciudad natal, Rosario, por motivos de estudio. Allí continuó ligado al deporte, al que se dedicó plenamente aun dejando de lado su carrera de medicina.

El nadador se destacó tanto a nivel nacional como internacional obteniendo destacadas actuaciones en diferentes ámbitos. Compartiendo generación con el primer recordman argentino, Luis Nicola, Bourdillón sobresalió en estilo libre (crol). Sin embargo, su logro más importante es el de haber representado a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964.

En ese certamen participó de la posta 4x100 medley y terminó sexto en la carrera. Lo hizo junto al multicampeón Luis Nicola, Pedro Diz y Miguel Navarro. Aunque el resultado en los Juegos no haya sido el más destacado, el logro pasa por haber conseguido representar al país en la cita máxima del deporte amateur. La clasificación a este certamen fue posible a partir de la victoria del equipo argentino con récord incluido en el Sudamericano de Guayaquil, Ecuador, unos meses antes (entre 1962 y 1968 no se perdió ninguno de los cuatro sudamericanos).

"Creo que la aspiración de cualquier deportista amateur es llegar a una olimpiada, no ganar. Yo tuve la suerte y, porque no, el orgullo de lograrlo", dijo en una entrevista que cita el libro Entre Olímpicos.

Dentro del ámbito nacional, el nadador fue cuatro veces campeón argentino. En 1965 ganó en 100 y 200 metros de estilo libre y al año siguiente volvió a consagrarse en los 100 metros. En 1967 llegó la consagración en los 100 metros mariposa, un estilo que él mismo reconoció que comenzó a desarrollar "de grande".

En Paraná, Bourdillón recibió su correspondiente reconocimiento durante 2012, año en el que la ciudad destacó a exdeportistas olímpicos. En la ocasión celebraron las participaciones de atletas de la ciudad en diferentes ediciones de los JJ.OO.

En el ámbito local mantuvo un fuerte vínculo con la comunidad deportiva. Brindó charlas organizadas por la Subsecretaría de Deportes Municipal en las que contó sus primeros pasos en Estudiantes, su aprendizaje en Rowing y su desarrollo en Gimnasia de Rosario.

También contó sobre su participación en Tokio 1964, donde compartió con Luis Nicolao, nadador argentino que fue campeón mundial y una de las figuras más destacadas de ese deporte en el país.

En una de sus últimas apariciones públicas en ámbitos deportivos, Bourdillón entregó medallas de reconocimiento a nadadores de Paraná que participaron del torneo Harold Barrios que tuvo lugar en Estudiantes.

Foto: Archivo (El Diario).