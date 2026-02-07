Luego de 38 años volvió la maratón acuática Paraná - Santa Fe

El deporte argentino vivió un día histórico este sábado con la realización de la Maratón Acuática Internacional Paraná–Santa Fe, una prueba emblemática que volvió a disputarse luego de 38 años y que volvió a unir a ambas capitales provinciales a través del río Paraná. La nadadora barilochense Mayte Puca, múltiple campeona nacional, fue parte del evento en carácter de invitada y cruzó la línea de llegada en el primer lugar.

Brazada a brazada

La soleada y calurosa jornada sabatina, con un viento casi imperceptible, hizo que el clima fuera ideal para los colosos del río, que se zambulleron desde la playa del Club Náutico Paraná y atravesaron las aguas del “Pariente del Mar” con determinación, conscientes del enorme desafío que tenían por delante: completar los exigentes 33 kilómetros hasta el Club Marinas Puerto Santa Fe.

El local Lorenzo Rizzi, nadador del Club Atlético Estudiantes, fue quien tomó la delantera desde los primeros metros y marcó el ritmo del cruce desde Entre Ríos hacia Santa Fe.

La rionegrina Mayte Puca lo seguía de cerca y, más atrás, Miranda Lescano Doce -acompañada por una fervorosa hinchada- y Alexis Beade completaban el primer pelotón de punta, mostrando un inicio de competencia intenso y estratégico.

Miranda Lescano Doce fue la mejor entre las mujeres, más allá de la participación por invitación de Mayte Puca.

En el ingreso al arroyo Tiradero del Colastiné, Puca fue quien logró adueñarse del liderazgo. A partir de allí, en el callejón natural formado por la costa lindante a la Ruta Nacional 168 y uno de los islotes, la competencia se transformó en un mano a mano entre la representante de Bariloche y el nadador paranaense. En ese mismo tramo, el uruguayo Matías Cardoso transitaba en la quinta colocación, mientras que Pangolines II se consolidaba como el equipo mejor posicionado en la modalidad relevos.

Ya en río abierto y en el sector más exigente del recorrido, con corriente en contra, se vio el mejor desempeño de Puca, quien a pesar del desgaste acumulado -tras haber competido y ganado por segundo año consecutivo la tradicional Maratón Santa Fe–Coronda- exhibió toda su jerarquía técnica y física para ampliar diferencias y sacarle más de 500 metros a su inmediato perseguidor.

Recta final

Tal como se preveía por la ventaja obtenida, Mayte Puca, invitada especial de la competencia, fue la primera en tocar la placa de llegada ubicada en el Club Marinas Puerto Santa Fe. No obstante, en la clasificación oficial, Lorenzo Rizzi se consagró ganador entre los caballeros, mientras que Miranda Lescano Doce hizo lo propio en la categoría damas. Alexis Beade y el montevideano Matías Cardoso completaron el podio masculino, en tanto que la brasileña Ana Paola Gomide y la neuquina Patricia Balda escoltaron a Lescano Doce en la rama femenina.

Mayte Puca, invitada para la competencia, fue la primera en tocar alcanzar la llegada.

En la modalidad Equipo, Pangolines II, compuesto por Martín Botta y Matías Neumann, se situaron en lo más alto del podio.

La ceremonia de premiación se desarrolló en un clima de satisfacción y celebración generalizada entre participantes, acompañantes y público, muchos de los cuales ya manifestaron su deseo de volver a ser parte de futuras ediciones. Desde la organización, encabezada por los ex nadadores Diego Degano (Santa Fe) y Andrés Solioz (Paraná), el balance fue ampliamente positivo, destacando el regreso exitoso de una prueba histórica que volvió a poner al río Paraná como escenario de una verdadera gesta deportiva.

Fuente y fotos: NG Comunicación Digital.