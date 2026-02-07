Aldosivi rescató un empate sobre el final ante Central

Este sábado la acción por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional comenzó en Mar del Plata. El estadio José María Minella fue escenario del duelo entre Aldosivi y Rosario Central. El árbitro del juego fue Fernando Espinoza, acompañado en el VAR por Adrián Franklin.

La ventaja para el Canalla llegó muy temprano. Un excelente centro desde el tiro de esquina del costado derecho impulsado por Ángel Di María cayó en el borde del área chica, donde la aparición de Ignacio Ovando con un cabezazo al balón que dio en el poste transformó el envío en gol. Se estaba jugando apenas el cuarto minuto del partido.

Al local le costó asentarse en el juego, pero a partir de la presión ante la posesión del visitante comenzó a encontrar los primeros errores. Antes tuvo que sufrir: un envío largo desde la derecha ubicó el cabezazo de Gaspar Duarte por la izquierda. El atacante bajó el balón para la llegada de Alejo Véliz por el centro, pero un mal control del delantero hizo desvanecer la chance de gol.

El Tiburón tuvo su primera llegada en los pies de Junior Arias, luego de un rechazo de Ovando que dio en la cabeza del propio delantero uruguayo. Después de una veloz combinación con Tomás Fernández, el ex Patronato sacó un remate bajo que Jeremías Ledesma envió al tiro de esquina de manera defectuosa.

En un remate de Di María tras la cesión de Véliz tuvo el segundo gol el conjunto visitante. Sin embargo, una excelente estirada le permitió a Axel Werner desviar el balón con su mano derecha. En el rebote, Véliz molestó pero no consiguió definir.

Otra vez Di María generó la siguiente chance peligrosa. Esta vez fue con un tiro libre a unos 25 metros del arco de Werner. El remate del Fideo fue hacia el costado derecho, pero otra vez Werner rechazó con sus manos hacia la derecha.

La respuesta del local fue sobre el final del primer tiempo con un gran esfuerzo de Esteban Rolón en la presión. Por el costado derecho, el mediocampista recuperó y envió un potente centro desde adentro del área para la llegada de Arias. El atacante no consiguió conectar y el balón se fue desviado ante la mirada de Ledesma.

Aldosivi presionó y buscó más en el segundo tiempo con la necesidad de alcanzar el empate. En ese contexto tuvo una clara con el centro de Rodrigo González para el cabezazo de Arias que se fue desviado por el costado derecho del arco de Ledesma.

Di María volvió a desafiar a Werner en este caso con una jugada típica de su autoría. El atacante avanzó desde la derecha hacia el centro y luego de tomar la distancia suficiente buscó con un remate bajo contra el poste derecho de Werner. El envío no sorprendió al arquero, que rechazó con su brazo hacia la derecha para evitar el gol.

Sobre el final llegó el premio para el equipo de Guillermo Farré. La búsqueda del empate terminó con un centro de Nicolás Zalazar desde la derecha a la posición de Nicolás Cordero, que controló con el pecho dentro del área y todavía con el balón en el aire remató de volea contra el poste derecho. Golazo y 1-1.

Con la igualdad final el Canalla alcanzó los cinco puntos con los que está en la sexta posición de la tabla en la Zona B. El Tiburón, por su parte, sigue sin ganar y aparece 11° con tres puntos.

En la próxima fecha el Tiburón visitará a Tigre el jueves 12, desde las 19; mientras que al Canallale tocará recibir a Barracas Central el domingo 15, desde las 22.

-SÍNTESIS-

Aldosivi 1-1 Rosario Central.



Goles:

4’PT: Ignacio Ovando (CEN).

42’ST: Nicolás Cordero (ALD).



Formaciones:

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo, Lucas Rodríguez; Roberto Bochi; Tomás Fernández, Esteban Rolón, Federico Gino, Agustín Palavecino; Junior Arias.

DT: Guillermo Farré.



Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Gaspar Duarte, Enzo Giménez, Ángel Di María; Alejo Véliz.

DT: Jorge Almirón.



Cambios:

ET: ingresó Fernando Román por Joaquín Novillo (ALD).

ET: ingresó Federico Navarro por Emanuel Coronel (CEN).

ET: ingresó Julián Fernández por Gaspar Duarte (CEN).

19’ST: ingresó Alan Sosa por Tomás Fernández (ALD).

19’ST: ingresó Facundo De la Vega por Agustín Palavecino (ALD).

19’ST: ingresó Mauro Da Luz por Esteban Rolón (ALD).

32’ST: ingresó Enzo Copetti por Alejo Véliz (CEN).

37’ST: ingresó Nicolás Cordero por Federico Gino (ALD).



Amonestados:

7’PT: Esteban Rolón (ALD).

31’PT: Emanuel Coronel (CEN).

35’ST: Junior Arias (ALD).

44’ST: Roberto Bochi (ALD).



Árbitro: Fernando Espinoza. VAR: Adrián Franklin.



Estadio: José María Minella.