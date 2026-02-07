Clase 3: Facundo Chapur se quedó con la pole en Paraná

Este sábado se desarrollaron entrenamientos y clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional. El Campeonato Argentino 2026 se estrenó en el autódromo Ciudad de Paraná con la disputa de la primera fecha y la presencia de algunos de los pilotos más importantes del país.

En la clasificación el mejor de todos fue Facundo Chapur. Después de sorprender en los entrenamientos con el Honda Civic que hasta cuatro días antes estaba preparado para Leonel Larrauri, el cordobés de 32 años marcó el mejor registro de la clasificación del Grupo A.

Un tiempo de un minuto, 32 segundos y 314 milésimas le valió para quedarse con el puesto de vanguardia. En el segundo lugar quedó Agustín Canapino, que a bordo de un Chevrolet Cruze fue apenas 153 milésimas más lento que el poleman.

El tercer puesto, en tanto, fue para Alfonso Domenech, que terminó a 314 milésimas del ganador a bordo de su Volkwagen Vento. Para el crespense Joel Gassmann no fue una gran clasificación: acabó a un segundo y 18 milésimas del registro de Chapur.

La actividad continuará este domingo con la disputa de las series y posteriormente la final. En las carreras a cinco vueltas, Chapur liderará la primera a las 11.25; Canapino será quien parta como líder en la carrera de las 11.50; y Domenech mandará en la batería que comenzará a las 12.15.

Después de la disputa de esas carreras al mejor de cinco vueltas quedará definida la grilla para la final de la categoría. La primera carrera del año se desarrollará a partir de las 14 y otorgará el premio al mejor luego de 20 vueltas o 40 minutos.

Clasificación | Turismo Nacional | Clase 3 | Fecha 1 (en Paraná)

1°) Facundo Chapur (Honda): 1’32”314/1000.

2°) Agustín Canapino (Chevrolet): a 153/1000.

3°) Alfonso Domenech (Volkswagen): a 314/1000.

4°) Sebastián Gómez (Volkswagen): a 344/1000.

5°) Mauricio Lambiris (Ford): a 351/1000.---

--) Joel Gassmann (Chevrolet): a 1”18/1000.