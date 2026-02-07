Racing golpeó dos veces y ganó por primera vez en el torneo

Con un golazo, Santiago Solari (foto) anotó el 2-0 para la Academia.

Este sábado por la tarde, Racing recibió a Argentinos Juniors en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro en el estadio Presidente Perón contó con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, acompañado en el VAR por Germán Delfino. Este partido enfrentó a dos elencos de la Zona B.

Nota en desarrollo.

El equipo de Gustavo Costas sumó así sus primeros tres puntos del torneo y alcanzó la undécima posición de la tabla; mientras que el Bicho perdió su invicto y está séptimo, con cinco unidades.

En la próxima fecha, el equipo de Nicolás Diez recibirá a River Plate el jueves 12, desde las 21.15; mientras que a la Academia le tocará medirse con Banfield el sábado 14, desde las 17.30.

-SÍNTESIS-

Racing 2-1 Argentinos Juniors.



Goles:

20’PT: Tomás Conechny (RAC).

44’PT: Santiago Solari (RAC).

2’ST: Erik Godoy (ARG).



Formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Santiago Sosa; Ezequiel Cannavo, Baltasar Rodríguez, Matko Miljevic, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Tomás Conechny; Adrián Martínez.

DT: Gustavo Costas.



Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Enzo Pérez; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Diego Porcel; Tomás Molina.

DT: Nicolás Diez.



Cambios:

13’ST: ingresó Lautaro Giaccone por Federico Fattori (ARC).

13’ST: ingresó Nicolás Oroz por Enzo Pérez (RAC).

23’ST: ingresó Facundo Jainikoski por Sebastián Prieto (ARG).

23’ST: ingresó Leandro Fernández por Diego Porcel (ARG).

24’ST: ingresó Bruno Zuculini por Baltasar Rodríguez (RAC).

24’ST: ingresó Matías Zaracho por Matko Miljevic (RAC).

34’ST: ingresó Franco Pardo por Marcos Rojo (RAC).

35’ST: ingresó Ryoga Kida por Hernán López Muñoz (ARG).

45’ST: ingresó Valentín Carboni por Santiago Solari (RAC).

45’ST: ingresó Adrián Fernández por Tomás Conechny (RAC).



Amonestados:

27’PT: Marco Di Césare (RAC).

30’PT: Tomás Conechny (RAC).

47’PT: Francisco Álvarez (ARG).

27’ST: Tomás Molina (ARG).

37’ST: Alan Lescano (ARG).

38’ST: Adrián Martínez (RAC).



Árbitro: Hernán Mastrángelo. VAR: Germán Delfino.



Estadio: Presidente Perón.