Liga Nacional de Vóley: Echagüe y Rowing retoman la actividad en San Juan

Este sábado volverá la actividad correspondiente a la Liga Nacional de Vóley masculino para los equipos de Paraná. Tanto el Atlético Echagüe Club como el Paraná Rowing Club tendrán actividad en San Juan durante este fin de semana.

El primero en salir a la cancha será el Negro, que se enfrentará a Unión Vecinal Trinidad en un duelo clave por el último puesto de la Zona A. El partido comenzará a las 21 y contará con el arbitraje de Agustín Del Turco y Yesica Sotelo.

El Negro está último actualmente con cinco puntos; mientras que UVT suma nueve unidades en la antepenúltima colocación. Una victoria permitiría al equipo paranaense acercar las posiciones.

El Remero, por su parte, se enfrentará a Obras San Juan en un partido que comenzará a las 22 en el estadio Dr. Aldo Cantoni. Los árbitros de este encuentro serán Emiliano Gasser y Antonio Burgos.

El Remero llega como líder de la Zona A junto a La Calera con 17 puntos; mientras que Obras suma 13 unidades y es uno de los elencos que podría dar el salto hacia las principales posiciones. Gran parte de ese objetivo dependerá de este encuentro.

Este domingo los equipos paranaenses volverán a saltar a la cancha, pero esta vez intercambiando sus rivales: Rowing jugará ante UVT desde las 19, en tanto que Echagüe chocará con Obras a partir de las 22.