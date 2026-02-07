Con miles de personas, comenzó la 35º Fiesta Nacional del Mate en Paraná

En la Plaza de las Colectividades el público disfruta del primer día de la fiesta. La intendenta Rosario Romero recorrió el predio y destacó la convocatoria y la organización. Coti y los ganadores Premate abrieron la jornada de música en el escenario principal Luis “Pacha” Rodríguez, a la vera del río Paraná. Es organizada por la Municipalidad de Paraná, con entrada libre.

La fiesta ya cuenta con tres décadas de historia y se consolida año a año como una política cultural sostenida y con reconocimiento nacional, se vive con el acompañamiento de miles de personas. Una fiesta hecha en Paraná que invita al encuentro, compartir y celebrar.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, recorrió el predio y puso en valor la importancia del acontecimiento para la ciudad. “Una fiesta que florece, que es muy sentida por los paranaenses, que creció desde un barrio hasta convertirse en una fiesta nacional, tenemos expectativas que sean dos noches mágicas y se recuerden para siempre”, expresó Romero.

Luego expresó el carácter de fiesta familiar: “Es una fiesta de la familia con excelentes artistas de Paraná, la provincia y de nuestro país, concurso de cebadores, ferias, muchas propuestas y opciones que suman para que vivamos dos noches muy especiales”.

El viceintendente David Cáceres valoró: “Estamos muy contentos, emocionados y agradecidos a todos, fundamental al pueblo de Paraná, es una fiesta propiedad de todos, a disfrutarla”.

El jefe de Gabinete, Santiago Halle, puso en relieve: “Cada año nos encontramos en la Fiesta Nacional del Mate para compartir, es mucho más que un evento musical, hay feriantes, clubes en el patio gastronómico, artistas en escena, mucho trabajo, con orgullo decimos que es nuestra fiesta”.

El público que colmó la Plaza de las Colectividades desde los primeros minutos del viernes disfrutó de los espectáculos de Coti Sorokin y los ganadores del certamen Premate. “Estoy muy feliz de estar en la Fiesta del Mate, las fiestas que son en Entre Ríos son muy especiales para mí, tenía muchas ganas de venir a esta fiesta en Paraná por lo que significa el mate para un entrerriano”, manifestó Coti, que interpretó algunos de sus temas clásicos como la canción “Otra vez”.

Coti Sorokin se lució en la Fiesta Nacional del Mate en Paraná.

El mate como símbolo y protagonista de la fiesta de la cultura, el encuentro, la identidad y la tradición de la comunidad, reunida en un sector emblemático de Paraná, a la vera del río. Una fiesta que año a año crece en participación del público, tanto de la región como de otras provincias y ciudades argentinas, lo que genera un movimiento económico muy importante en la ciudad.

Las compañías de danzas y los grupos musicales de la provincia se hicieron presentes a través de los ganadores del Premate, certamen que federaliza una vez más la Fiesta Nacional del Mate de Paraná. La Fortinera (de Cerrito), la parejas de baile Jenifer Frickel y Matías Retamar (de Ramírez), Joel Palavecino (Paraná), además de Bembé (de Nogoyá) y por último Paula Insaurralde y Cristina Álvarez (de Maciá), vivieron un día histórico al ser parte del escenario principal.

“Es una experiencia maravillosa, totalmente nueva para nosotros, super emocionados y contentos de haber tenido este premio de estar acá y devolución a nuestro trabajo”, comentó Jenifer Frickel.

Nancy Quinteros, directora de La Fortinera, agradeció “el privilegio de tener la apertura de la Fiesta, estamos orgullosos de poder estar en Paraná”.

La fiesta del público

Los miles de vecinos y quienes visitan Paraná desde distintas ciudades de Argentina (Nogoyá, Santa Fe, Zárate, Diamante, Chajarí, Victoria, Bovril, ciudades de la provincia de Buenos Aires, Cerrito, entre otras) e incluso de otros países como Uruguay acompañan las actividades de la 35º Fiesta Nacional del Mate.

Mónica, vecina de la ciudad de Victoria, contó: “esto es hermoso, después de esta experiencia quiero venir siempre”.

Oscar, de la ciudad de Zárate, expresó: “venimos todos los años, está muy bien organizado, muchos artistas, para todos los gustos”.

Como el año pasado, el predio cuenta con un sector preferencial, para vivir la experiencia en una ubicación cercana a los artistas sobre el escenario principal, espacio gastronómico, barra y sanitarios exclusivos.

Participación de clubes

Este año nuevamente la Municipalidad da la oportunidad a los clubes de Paraná de poder estar a cargo de la gastronomía en la Fiesta Nacional del Mate. Más de 40 clubes de la ciudad ofrecen desde papa fritas hasta pizza y choripanes, además de bebidas frías a precios accesibles.

Más actividades para disfrutar

Mateando, Matecito, Pariente del Mar, ArteMate y el Concurso de Cebadores -organizado por el Centro Comunitario Solidaridad- son propuestas para todas las edades que el público disfruta desde los primeros momentos de la tarde del viernes.

En todo el predio hay puestos sanitarios y de hidratación, personal médico, enfermeros y promotores de salud, ambulancias en distintos puntos, baños, presencia de bomberos zapadores y voluntarios y un operativo de seguridad diagramado junto a la Policía, del que participa Prefectura.

Estuvieron presentes los intendentes de Villa Urquiza, Manuel Tennen, de Villaguay, Adrián Fuertes, de Maciá, Ariel Müllerel, de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss, de Sauce de Luna, Alcides Alderete, de Piedras Blancas, Fabricio "Gino" Mesquida, el senador nacional Adán Bahl, el diputado nacional Andrés Laumann, legisladores provinciales, funcionarios municipales y concejales.