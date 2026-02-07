Masiva marcha de la comunidad LGBTI+ antifascista y antirracista

Miles de personas participaban este sábado de la segunda Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista LGBTI+, convocada por las organizaciones que integran el Frente Nacional Orgullo y Lucha y distintos movimientos de derechos humanos.

La manifestación se inició en las inmediaciones del Congreso y luego continuaba hasta Plaza de Mayo, y de manera simultánea en distintas plazas del interior del país, bajo las consignas “Acá no sobra nadie. Ninguna vida es descartable”, “Abajo la reforma laboral”, “Rechazo a los DNU 61 y 62/2025” y por la “reparación histórica para travestis y trans mayores”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, también toma parte de la protesta la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), 100% Diversidad y Derechos, Abosex. Abogados por los Derechos Sexuales y las secretarías de Género nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, entre las 49 organizaciones que forman parte del colectivo.

Fuente: Noticias Argentinas.