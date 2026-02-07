Fiesta del Mate en Paraná: lo que trae la noche del sábado y todo lo que hay para disfrutar

La segunda jornada de la 35ª Fiesta Nacional del Mate se vive este sábado en la Costanera de Paraná con una grilla que tiene a Lali Espósito como gran figura convocante, pero que se completa con múltiples propuestas artísticas, culturales y gastronómicas a lo largo del predio. El ingreso al sector preferencial estará habilitado a partir de las 18.30.

Tras una primera noche de muy buena respuesta del público, la ciudad se prepara para otra jornada multitudinaria. Desde temprano, el escenario principal concentra miradas y filas de asistentes, aunque la fiesta se despliega mucho más allá del show central: ferias, escenarios alternativos y espacios de recreación anticipan una alta concurrencia de vecinos y turistas. Algunos datos clave para organizar la visita.

Artistas en escena

Este sábado 7, el escenario mayor recibirá en primer lugar a los proyectos ganadores del Premate —Maniquí, La Tercera Fase del Plan de Paraná y Pont a Bailar—. Luego será el turno de Gauchito Club, Rombai y Los Caballeros de la Quema, antes del esperado cierre a cargo de Lali Espósito, protagonista de la noche.

El escenario principal

El escenario Luis “Pacha” Rodríguez está emplazado en la Plaza de las Colectividades, sobre la Costanera baja del Parque Urquiza. Con una estructura de gran escala —45 metros de ancho y 14 de altura—, cuenta con un importante despliegue técnico que incluye más de 300 metros cuadrados de pantallas LED y un sistema de iluminación con más de 180 equipos móviles, pensado para potenciar la experiencia visual de los shows.

Plano de la Fiesta Nacional del Mate.

Distribución del público

Según el esquema difundido por el municipio, el sector delantero del escenario estará reservado para quienes adquirieron entradas, mientras que los laterales, barrancas y calles cercanas funcionarán como espacios de acceso libre y gratuito para el resto del público. Este sábado la modalidad será campo, sin asientos.

Ingreso al sector preferencial: a tener en cuenta

Quienes cuenten con ticket deberán:

-Presentar el código QR disponible en la aplicación Equity.

-Ingresar con la pulsera colocada.

-Tener en cuenta que no está permitido el acceso con asientos, conservadoras ni objetos de gran tamaño.

Ante la alta demanda y la llegada de visitantes, se mantiene la posibilidad de adquirir tickets preferenciales de manera presencial en Cosmopolitan (Güemes) y La Vieja Usina (Gregoria Matorras). El valor es de $60.000, más costos de servicio. Fuera de ese sector, el acceso a la Fiesta es libre y gratuito.

Propuestas para todas las edades

Las infancias tendrán su espacio en una nueva edición de Matecito, con artistas en vivo desde las 19 en la esquina de Felipe Ascúa y Presidente Alfonsín. Para las juventudes, el escenario Pariente del Mar, en las inmediaciones de Sala Mayo, ofrecerá propuestas musicales desde la misma hora. Además, ArteMate se suma como nuevo punto de encuentro donde dialogan artes visuales y literatura.

Mateando

El tradicional paseo comercial y cultural reúne a más de 50 stands de emprendedores, artesanos y productores yerbateros. Habrá charlas, rondas de intercambio y un patio matero pensado como espacio de encuentro. Mateando funcionará hasta el domingo 8 de febrero, de 18 a 23, en Sala Mayo.

Fuente: Ahora, Municipalidad de Paraná.