River protagoniza una jornada con cinco partidos en la Liga Profesional

River y Tigre llegan a esta fecha invictos en el torneo.

Con actividad por las Zonas A y B, este sábado se disputarán cinco partidos correspondientes a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026. La acción comenzará a las 17 y se paseará por distintos puntos del país.

17: Aldosivi - Rosario Central (Zona B)

En el estadio José María Minella, Aldosivi recibirá a Rosario Central en un partido que comenzará a las 17 en el marco de la Zona B. El árbitro del juego será Fernando Espinoza, acompañado en el VAR por Adrián Franklin. La transmisión del encuentro correrá por cuenta de ESPN premium.

El Tiburón todavía no pudo ganar en el campeonato: tiene dos puntos y viene de perder ante Gimnasia de La Plata por 3-1. El Canalla, por su lado, ya probó todos los resultados posibles: el último fue un empate 0-0 con River Plate que lo dejó con cuatro puntos en la séptima posición de su zona.

El encuentro no prevé presencias entrerrianas desde el arranque. Si podrían estar los ex Patronato Franco Leys y Junior Arias vistiendo la camiseta del Tiburón.

-Probables formaciones:

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolas Zalazar, Joaquin Novillo, Fernando Román; Federico Gino, Franco Leys, Esteban Rolón; Natanael Guzmán, Junior Arias y Tomás Fernández.

DT: Guillermo Farré.



Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; Alejo Veliz.

DT: Jorge Almirón.

18: Racing - Argentinos Juniors (Zona B)

En la continuidad del juego por la Zona B, Racing recibirá a Argentinos Juniors a las 18 en el estadio Presidente Perón. El duelo contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, acompañado en el VAR por Germán Delfino. La transmisión del encuentro correrá por cuenta de TNT Sports.

La Academia es el equipo de peor arranque en el torneo: tres partidos y tres derrotas. La última caída fue ante Tigre, con el que perdió por 3-1. El Bicho, por su parte, viene de empatar 0-0 con Belgrano y está invicto: marcha sexto con cinco unidades.

Para este partido, el equipo de Nicolás Diez presentará al ex Patronato Francisco Álvarez como titular.

-Probables formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marcos Di Cesare, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Matías Zaracho, Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez; Matko Miljevic, Adrían Martínez y Santiago Solari.

DT: Gustavo Costas.



Argentinos: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Claudio Bravo; Federico Fattori, Emiliano Viveros, Lautaro Giaccone; Alan Lescano, Hernán López Muñoz y Tomás Molina.

DT: Nicolás Diez.

20: River Plate - Tigre (Zona B)

El plato central de la jornada llegará a las 20 en el estadio Más Monumental. River Plate recibirá a Tigre en el marco de la Zona B en un duelo con arbitraje de Sebastián Zunino y presencia de Yamil Possi en el VAR. La transmisión será de ESPN premium.

Tanto el Millonario como el Matador suman siete puntos en el campeonato. El equipo de Marcelo Gallardo viene de empatar 0-0 con Rosario Central; mientras que el conjunto de Diego Dabove derrotó a Racing por 3-1 en su última presentación.

A falta de una confirmación oficial por parte de los entrenadores, el único entrerriano en cancha sería Jabes Saralegui en el conjunto Matador. Además jugarían los ex Patronato Sebastián Medina e Ignacio Russo con la camiseta del equipo de Victoria.

-Probables formaciones:

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juan Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

DT: Marcelo Gallardo.



Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes, Sebastián Medina; David Romero e Ignacio Russo.

DT: Diego Dabove.

22.15: Newell’s - Defensa y Justicia (Zona A)

En el marco de la Zona A, Newell’s recibirá a Defensa y Justicia en un partido que se disputará en el estadio Coloso Marcelo Bielsa a partir de las 22.15. El duelo contará con arbitraje de Felipe Viola, acompañado por Juan Pafundi en el VAR. La transmisión del partido será de TNT Sports.

La Lepra solo sumó un punto y viene de sufrir una derrota ante Boca Juniors por 2-0 que la dejó en el último lugar de la tabla en su grupo. El Halcón, por su parte, suma cinco unidades y viene de empatar con Estudiantes de La Plata por 0-0.

Con las confirmaciones pendientes, el partido no presentará a futbolistas entrerrianos desde el arranque del juego.

-Probables formaciones:

Newell’s: Gabriel Arias; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Martín Luciano; Rodrigo Herrera, Jerónimo Gómez Mattar; Facundo Guch, Valentino Acuña, Walter Núñez, Luciano Herrera; Matías Cóccaro.

DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.



Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, David Martínez, Ayrton Portillo; Santiago Sosa, Samuel Lucero, Aarón Molinas; Abiel Osorio, Rubén Botta y Juan Miritello.

DT: Mariano Soso.

22.15: Belgrano - Banfield (Zona B)

Belgrano recibirá a Banfield en el duelo válido por la Zona B que comenzará a las 22.15. El estadio Julio César Villagra será sede del encuentro arbitrado por Sebastián Martínez y con Sebastián Habib a cargo del VAR. La transmisión del encuentro será de ESPN premium.

El Pirata suma cinco puntos y viene de empatar 0-0 como visitante con Argentinos Juniors, por lo que está quinto; mientras que el Taladro viene de ganarle a Estudiantes de Río Cuarto por 2-1, de manera que suman cuatro puntos y están octavos.

Para este partido se presume que jugarán Leonardo Morales (Villa Urquiza) en el local y Juan Alfaro (Gualeguaychú) en el visitante, garantizando presencia entrerriana.

-Probables formaciones:

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Ulises Sánchez, Francisco González Metilli, Lucas Zelarayán; Franco Vázquez y Nicolás Fernández.

DT: Ricardo Zielinski.



Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Santiago Daniele; Santiago López García, Juan Luis Alfaro, Lautaro Ríos, Ignacio Abraham; Tomás Adoryán; Mauro Méndez y Bruno Sepúlveda.

DT: Pedro Troglio.

