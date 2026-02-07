Central Entrerriano venció a Rocamora y estiró su racha como local

Este viernes por la noche hubo duelo entrerriano en el marco de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. Central Entrerriano recibió a Rocamora de Concepción del Uruguay en el estadio José María Bértora y con arbitraje de Alejandro Trías y Alejandro Costa.

Durante la primera mitad del juego hubo paridad. El Rojinegro tuvo la iniciativa y en todo momento lideró el marcador ante un rival que se acercó, pero no pudo igualar. El elenco gualeguaychuense lideró el primer tramo por 23-20 y volvió a imponerse en el segundo parcial por 23-22 para la victoria parcial por 46-42 al cabo de los primeros 20 minutos.

En ese tramo destacó el juvenil Juan Siboldi acompañado por Aquiles Montani Wortzel; mientras que el Rojo respondió con buenas intervenciones de Valentino Occhi, Gendry Correa y Franco Maeso.

La segunda mitad del juego fue completamente distinta. El equipo gualeguaychuense mantuvo su goleo y además reforzó la defensa para estirar las distancias. Al cabo del tercer cuarto, el equipo dirigido por Martín Pascal sacó una distancia de 10 puntos para irse al último descanso con más tranquilidad: 71-61.

Y en el tramo final el anfitrión solo se dedicó a estirar la ventaja. Con menos efectividad que en el tramo anterior, pero con una defensa más sólida, volvió a estirar la ventaja el conjunto local que acabó ganando por 93-77.

Central Entrerriano obtuvo su novena victoria consecutiva como local y ahora se ubica en la segunda posición de la Conferencia Sur con un acumulado de 14-6. El Rojo, por su lado, aparece en la 14ª posición con el récord inverso: 6-14.

En su próxima presentación, Rocamora jugará en el estadio Julio César Paccagnella este martes ante Pico FC; mientras que al Rojinegro le tocará viajar a Buenos Aires para enfrentar el lunes a Lanús en el estadio Antonio Rotili.

-SÍNTESIS-

Central Entrerriano 93-77 Rocamora.



Parciales: 23-20 // 46-42 (23-22) // 71-61 (25-19) // 93-77 (22-16).



Formaciones:

CENTRAL ENTRERRIANO (93)

*Cristian Pérez: 9pts, 2rbs, 5as, 1per.

*Lautaro Pividori: 8pts, 4rbs, 5as, 3per.

*Aquiles Montani Wortzel: 17pts, 6rbs, 1as, 2ta.

*Johu Castillo Borja: 19pts, 11rbs, 1as, 2rec, 2per.

*Nicolás Reynoso: 7pts, 5rbs, 1as, 1per.

Marcos Panozzo: 10pts, 6rbs, 1as, 1rec, 1ta.

Tomás Caballero: ---.

Juan Siboldi: 11pts, 1rb, 2as, 2per.

Mario Ghersetti (x): 7pts, 2rbs, 2as, 2rec.

Cristian Zenclussen: 3pts, 3rbs, 1rec.

Benjamín Lado: 2pts.

DT: Martín Pascal.



ROCAMORA (77)

*Maximiliano Acevedo: 11pts, 6rbs, 1as, 1per.

*Franco Maeso (x): 8pts, 3rbs, 2as, 2rec, 4per.

*Tomás Losada: 10pts, 5rbs, 4as:

*Valentino Occhi: 12pts, 6rbs, 3per.

*Gendry Correa Echenique: 16pts, 9rbs, 1as, 1rec, 1ta.

Franco Ferreyra Bonnín: 1per.

Tomás Jürgensen: 2pts, 1rb, 2as, 1rec, 1per.

Pascual Santini: 6pts, 1rb, 2per.

Agustín Carnovale: 12pts, 3rbs.

DT: Juan Amato Ayala.



*Inicialistas.



(x) Excluidos.



Árbitros: Alejandro Trías - Alejandro Costa.



Estadio: José María Bértora.