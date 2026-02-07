Vóley: Paracao venció a Ausonia en su segundo partido de la Liga Federal

En la ciudad de San Juan, Paracao continúa con la disputa de su primer fin de semana de actividad en el marco de la Liga Federal de Vóley. En el marco de la Zona D, el equipo paranaense comenzó la actividad con victoria el jueves frente a Choique de Caleta Olivia, al que derrotó por 3-0 (25/15, 25/11 y 29/27).

Este viernes por la tarde, el equipo paranaense enfrentó a Ausonia Sismid de la ciudad de San Juan, al que también barrió por 3-0. En este caso, los parciales de la victoria de Paracao fueron 25/15, 25/20 y 25/13, de manera que el conjunto paranaense continúa con puntaje perfecto.

El entrenador Nicolás Lescano decidió iniciar este partido con Agustín Otero, Bruno Albornoz, Matías Ariza, Luciano Griffon, Franco Miró y Francisco Roskopf. Los líberos del juego fueron Marcos Gómez y Agustín Maidana.

Al plantel del Auriazul lo completan Facundo Anzil, Federico Huck, Nahuel Leaniz, Bautista Faccendinbi, Mateo Romero y Valentín Tuchel.

La actividad para Paracao en el marco de su grupo continuará este sábado con el duelo ante Social Monteros. Nuevamente el estadio Aldo Cantoni de San Juan será sede del encuentro del equipo paranaense. Social Monteros, equipo de Tucumán, llega a este partido como líder de la zona con siete puntos, aunque cuenta con un duelo más.

Más adelante, el equipo paranaense cerrará su actividad en San Juan con su cuarta presentación en el torneo. El rival será Once Unidos de Mar del Plata, con el que se medirá el domingo a partir de las 20.30.