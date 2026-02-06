Gualeguaychú: este sábado la Fiesta Nacional Carnaval del País prolongará su alegría al finalizar el desfile

En el Corsódromo “José Luis Gestro” se vivirá la sexta noche de la Fiesta Nacional Carnaval del País. El orden del desfile será Ará Yeví (Club Tiro Federal), Marí Marí (Club Central Entrerriano), O’Bahía (Club de Pescadores) y Papelitos (Club Juventud Unida).

Gualeguaychú vuelve a latir al ritmo de batucadas, carrozas, plumas y pasiones compartidas. Este sábado 7 de febrero, el Corsódromo “José Luis Gestro” será escenario de la sexta noche del Carnaval del País, una instancia clave dentro de la edición 2026 de la Fiesta Nacional, dedicada a dos nombres entrañables de su fecunda historia: Néstor Lapalma y Roberto “Toto” Arakaki. No es una noche más. Es el punto en el que el verano empieza a leerse con otra profundidad y el carnaval, en su sexta noche de once previstas, exhibe su verdadera dimensión.

Con cinco noches aún por delante, el Carnaval del País se afirma -una vez más- como la nave insignia de la temporada turística no sólo de Gualeguaychú, sino de toda Entre Ríos. La sexta jornada marca una bisagra: atrás quedan las primeras impresiones y los ajustes iniciales; hacia adelante, se proyecta un campeonato abierto, una competencia viva y un público cada vez más involucrado en la experiencia integral del espectáculo.

El Corsódromo palpita. Se respira expectativa en las tribunas, en los galpones, en las calles que desembocan en el predio del Parque de la Estación.

La rotación establecida para esta noche promete un recorrido narrativo intenso y diverso. Abrirá la pasarela Ará Yeví, del Club Tiro Federal, dirigida por Guillermo Carabajal, con su propuesta “La resistencia”, una puesta que dialoga con la identidad, la fuerza colectiva y los desafíos del presente. Le seguirá Marí Marí, del Club Central Entrerriano, bajo la dirección de Gregorio Farina, con “Genios”, una fantasía visual y conceptual que apela al asombro y a la creatividad como motores del mundo contemporáneo.

En tercer lugar, desfilará O’Bahía, del Club de Pescadores, dirigida por Adrián Butteri, presentando “El pescador, el genio y las mil y una noches”, una historia que enlaza tradición, mito y aventura con el pulso festivo del carnaval. Cerrará la noche Papelitos, del Club Juventud Unida, con su tema “Vivos”, una propuesta que celebra la vitalidad, la diversidad y la potencia de lo colectivo, bajo la dirección de Juane Villagra.

Pero la sexta noche no se agota en el desfile. Desde el área de Prensa del Carnaval se subraya una novedad que amplía la experiencia habitual del espectáculo. Una vez que la última comparsa deje la pasarela, la música no se detendrá. El Corsódromo extenderá la celebración con un After inédito: la banda “Ke Sabor”, reconocida por su energía y su repertorio de ritmos tropicales y cumbia, ofrecerá un espectáculo en vivo, frente a la Casa Rosada. Las luces seguirán encendidas, el escenario activo y el público invitado a prolongar la noche bailando.

“La idea es que nadie sienta que la fiesta termina con el último paso de la comparsa”, señalaron desde Prensa del Carnaval. Para completar la propuesta, la cantina permanecerá abierta con todas sus opciones de comidas y bebidas, y la venta de espuma estará disponible durante todo el After, sumando un guiño lúdico y descontracturado a la experiencia del verano.

En términos organizativos, la sexta noche también permite una lectura más fina del certamen. Las comparsas ya mostraron sus cartas principales y el nivel de paridad es uno de los rasgos más destacados de esta edición. No se trata de afirmar que “todas estuvieron bien”, sino de reconocer que ninguna ha logrado sacar una ventaja clara. Cada una brilla en dimensiones distintas: narrativa, musicalidad, impacto visual, coreografía o vínculo con el público. Esa diversidad de fortalezas convierte al campeonato en verdaderamente abierto y sostiene el interés noche tras noche.

Las entradas y ubicaciones para esta sexta jornada podrán adquirirse el mismo sábado 7 de febrero, desde las 9 de la mañana y hasta la finalización del espectáculo, en las boleterías del Corsódromo, o de manera online a través de www.allaccess.com.ar. Para consultas, la organización recuerda los teléfonos habilitados: 3446-237776, 3446-644455 y 3446-225258.

Desde la organización se informó además que el espectáculo comenzará a las 21:30 horas y que, en caso de lluvia, se encuentra vigente el protocolo de contingencias climáticas disponible en la web oficial. Todo está dispuesto. La sexta noche del Carnaval del País no sólo promete fiesta: invita a leer el verano con otros ojos, cuando el carnaval alcanza su madurez y la emoción se vuelve compartida.

Cuando la sexta noche apague lentamente sus luces, Gualeguaychú sabrá que el Carnaval del País ha entrado en esa zona íntima donde la fiesta deja de presentarse y comienza a revelarse. Allí donde cada comparsa ya no desfila para mostrarse, sino para decir algo más profundo. El verano sigue su curso, pero el carnaval -como toda obra viva- empieza a hablar con voz propia, esa que sólo se escucha cuando el brillo y el trabajo se vuelven memoria en movimiento.

Habrá espuma en el aire, música que se resiste al final y cuerpos que todavía bailan cuando la pasarela quede en silencio. La sexta noche no será un punto y aparte, sino un latido sostenido en el corazón del verano. Porque en Gualeguaychú el Carnaval del País no se consume: se comparte, se espera y se recuerda, como esas fiestas que no terminan cuando se apagan las luces, sino cuando el alma decide volver a casa.