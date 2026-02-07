Seven: Argentina sufrió tres derrotas y jugará por el quinto puesto

Argentina no tuvo una buena primera jornada en el torneo de Perth, Australia, en el marco de la Serie Mundial de Rugby Seven. En el marco del Grupo A cayó en sus tres presentaciones a lo largo de este sábado por la madrugada.

El primero de los partidos fue ante Fiji, con el que cayó por 26-10. Pedro De Haro y Santino Zangara adelantaron a la Argentina, que después no pudo evitar los cuatro tries obtenidos por su contrincante (dos de ellos en el primer tiempo).

En su segunda presentación la derrota fue ante Sudáfrica, que se impuso por 19-12. En este caso, el equipo africano comenzó ganando, pero Argentina lo igualó por medio del try de Marcos Moneta. Pese a ese esfuerzo, el parcial al descanso fue de 14-7 gracias a un nuevo try de los Springboks. Ya en la segunda mitad, Zangara anotó para descontar, pero no alcanzó: un nuevo try sudafricano configuró el resultado final.

El cierre del grupo para la Argentina fue ante España. Esta vez el inicio fue diferente: Zangara y Marcos Moneta por duplicado adelantaron al equipo argentino, que se retiró al descanso imponiéndose por 19-7. Sin embargo, los dirigidos por Santiago Gómez Cora no sostuvieron el ritmo y sufrieron tres tries en tres minutos para acabar perdiendo el juego por 26-19.

Con el último lugar dentro del Grupo A, los Pumas pasaron a la disputa de las semifinales por el quinto lugar. En su caso le tocará medirse con Francia, a partir de las 0.36 (hora de la Argentina). Antes se jugará la otra semifinal por el quinto lugar: España se medirá con Gran Bretaña. De ahí saldrá el rival de Argentina.