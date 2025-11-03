Se viene la 3ª edición de la Peña Folklórica “Martín Fierro”

El evento es impulsado por la comunidad educativa de la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos N° 86 Martín Fierro, para reivindicar las tradiciones culturales y artísticas. Se realizará el 14 de noviembre a las 20, en avenida Zanni 1381 y tendrá una entrada popular. La concejal Luisina Minni presentó un proyecto en el HCD para que el festival sea declarado de Interés Municipal.

La ciudad de Paraná vivirá el 14 de noviembre, a las 20, un evento cultural que surge a través de una iniciativa de la comunidad educativa de Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos N° 86 Martín Fierro, ubicada en el barrio Los Gobernadores.

Se trata de la tercera edición de la Peña “Martín Fierro”, una propuesta cultural que nació por la decisión de los docentes y del equipo directivo de revalorizar la memoria popular, promover la participación activa de estudiantes y fomentar el orgullo por la identidad entrerriana.

Por su fuerte trascendencia social y cultural, ingresó al Concejo Deliberante de Paraná un Proyecto de Declaración para que el festival sea declarado de Interés Municipal.

En esta tercera edición se presentarán artistas locales como Bernardita Gutiérrez, Ecos del Alma y Tierra Nativa, quienes representan el talento y la creatividad de la región.

Además, contará con la participación de Los Majestuosos del Chamamé, reconocidos artistas de trayectoria provincial y nacional, cuya presencia potencia el evento y pone en valor la riqueza del género chamamecero como expresión viva de nuestra identidad litoraleña. El encuentro incluirá grupos de danza folklórica, y propuestas gastronómicas promoviendo la economía social y solidaria, el arraigo territorial, y la inclusión educativa y cultural.

Los organizadores informan que solo quedan a la venta un remanente de entradas con un valor de 7.000 pesos e invitan a los asistentes a traer su sillón. Para mayor información comunicarse al siguiente teléfono: 343-4651779.