Michael Dotson se presentará en Paraná junto a la Asociación Litoraleña de Blues

El domingo 9 de noviembre, desde las 20, el famoso guitarrista y cantante estadounidense Michael Dotson llegará a la capital entrerriana para presentarse junto a la Asociación Litoraleña de Blues en una nueva edición de la Peña Negra Antidomingo Internacional. El encuentro tendrá lugar en Tierra Bomba, ubicado en Urquiza 1214. El evento forma parte del ciclo que cumple diez años de "resistencia cultural y hermosuración colectiva" y contará con servicio de cantina a cargo de Fogón Bomba y distintas promociones hasta las 21.

La presentación de Dotson marca una nueva etapa en el vínculo del blues local con figuras de la escena internacional. El músico, nacido el 8 de mayo de 1957 en Chicago, es ampliamente reconocido por su trayectoria junto a grandes artistas del género. A lo largo de su carrera integró durante seis años la banda de Magic Slim and The Teardrops, con la que recorrió los principales festivales de Estados Unidos, Europa, Asia y Sudamérica. Con ese grupo grabó discos, entre ellos Scufflin (1996), Black Tornado (1998), Snakebite (2000) y Blue Magic (2002). En 2003 fueron premiados como la mejor banda del año en los WC Handy Awards, uno de los reconocimientos más importantes del blues a nivel mundial.

Actualmente, Dotson lidera su propia banda y cuenta con dos álbumes editados Lightnin’ in my Pocket y A Fork in the Road. En su paso por Sudamérica, se presentó en Brasil, España y Argentina, donde actuó por primera vez en 2010 en la ciudad de La Plata. Su disco más Peligroso Blues fue compuesto durante una gira por América del Sur y refleja la fusión entre su estilo clásico de Chicago y las influencias que recogió en sus viajes por el continente. Entre los artistas con los que colaboró se destacan Homesick James, Sunnyland Slim, Billy Boy Arnold, Aron Burton y Willie Kent, entre otros referentes históricos del género.

En Paraná, Dotson compartirá escenario con la Asociación Litoraleña de Blues, un colectivo de músicos indep ndientes autoconvocados que impulsa actividades, festivales y encuentros en Entre Ríos y la región.

Quedan las últimas entradas disponibles a través de la plataforma Passline, con una tercera preventa de $15.000 y una cuarta preventa de $18.000.