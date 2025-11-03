Colectivos urbanos en Paraná: hubo audiencia en Trabajo y UTA anunció posibles "medidas de fuerza"

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Entre Ríos convocó a una rueda de prensa para este lunes, a las 16, en Paraná para informar sobre las acciones que tomará ante la falta de certezas sobre la continuidad laboral de los choferes, en el marco de la nueva concesión del servicio de colectivos de la ciudad y con la presencia del secretario general adjunto a nivel nacional, Jorge Kiener.

El principal punto de conflicto es la falta de garantías sobre la continuidad laboral de los trabajadores de Buses Paraná con la reestructuración del servicio de colectivos a partir de la nueva concesión del servicio a cargo de la empresa de transporte San José que tomará posesión el 1 de diciembre.

La medida se anuncia a pocos días del paro sorpresivo que el gremio concretó el miércoles pasado, servicio que retomó tras la intimación del municipio de Paraná.

En los últimos días se generó una polémica en torno a la continuidad laboral de los choferes de colectivos del sistema de transporte urbano de pasajeros de Paraná. La Unión Tranviarios Automotor Entre Ríos (UTA) planteó que la empresa debe respetar la actual plantilla de trabajadores, mientras San José, la nueva empresa concesionaria abrió la convocatoria laboral para cubrir 120 puestos de trabajo que, en los últimos días generó la presentación de más de 600 currículums.

La empresa dejó en claro que los nuevos empleados, ya sea nuevos o provenientes de Buses Paraná, ingresarán desde cero, sin antigüedad.

En ese marco, este lunes, se desarrolló una audiencia en la sede de la Secretaría de Trabajo de la provincia, de la que participaron dirigentes sindicales de UTA Entre Ríos.

Pero los representantes de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por San José S.A. y Kenia S.A., no se presentaron a la audiencia. Se recordará que el gerente de la firma, Hugo Ruiz, había adelantado a Canal Once que no sería parte de esa instancia “porque el contrato de concesión aún ni siquiera está vigente”.