Con una jornada presencial en Paraná concluyó la capacitación en grupos de running

El entrenador nacional de atletismo Alexis Abot cerró el ciclo con una actividad en la Costanera Baja de Paraná.

La capacitación en grupos de running llevada a cabo por la provincia concluyó el pasado sábado con una jornada presencial en la costanera baja de Paraná. La propuesta, coordinada por la Dirección de Deporte Federado, Capacitación y Evaluación, a cargo de Martín Amden, contó con la disertación del profesor y entrenador nacional de atletismo Alexis Abot.

El programa combinó cuatro encuentros virtuales y una jornada presencial que reunió a entrenadores, profesores y referentes del ámbito deportivo de distintas localidades entrerrianas, interesados en fortalecer sus conocimientos sobre la planificación y conducción de grupos de running.

Durante el cierre, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, destacó la importancia de la capacitación continua como eje de gestión. Señaló que estas instancias permiten mejorar el trabajo que se realiza en clubes, municipios y espacios educativos, potenciando la práctica deportiva como herramienta de inclusión, salud y desarrollo comunitario.

Uranga sostuvo que la secretaría busca generar desde su ámbito nuevas ideas que lleguen a los municipios para impulsar escuelas y talleres de running, promoviendo la capacitación y la participación de más personas en la práctica deportiva. "El running combina la actividad física y el deporte, y ambos son fundamentales para fortalecer cualquier comunidad", expresó.

Por su parte, el capacitador Alexis Abot valoró la propuesta impulsada por la provincia y el crecimiento sostenido del running como práctica recreativa y deportiva. Subrayó que "no se trata solo de correr, sino también de compartir, aprender y mejorar la calidad de vida a través del movimiento y la participación grupal".

También participó de la jornada el profesor Sergio Alfonsini, quien acompañó el desarrollo de las actividades teóricas y prácticas junto al equipo técnico de la secretaría de Deportes, en el marco del trabajo articulado con los municipios y los actores locales del sistema deportivo entrerriano.

La capacitación, impulsada por la secretaría general de la gobernación a través de la secretaría de Deportes, se desarrolló en la costanera baja de Paraná, como cierre de un ciclo formativo que incluyó instancias teóricas virtuales y un encuentro presencial orientado a fortalecer la formación de referentes deportivos de toda la provincia.