Murió Sergio “Lula” Padula, integrante del plantel de Echagüe que ascendió a la Liga Nacional

El Flaco Padula, con la casaca 7, dejó de existir este lunes.

Este lunes falleció Sergio Lula Padula, ex jugador de básquet que se formó en Quique Club y fue parte del plantel del Atlético Echagüe Club que logró el ascenso a la Liga Nacional A en 1985.

Padula integró el plantel de Echagüe que el 17 de diciembre de 1985 venció 99 a 92 a Villa Mitre de Bahía Blanca y así logró el ascenso a la Liga Nacional A, en uno de los resultados más recordados de todos los tiempos.

Padula integró aquel equipo junto a Aníbal Sánchez, Charles Parker, Glen Sudhop, Sergio Benedetich, Carmelo Mendoza, Fabián Arroniz, Miguel Zandomeni, Horacio Pacheco, Hernán Bonarrigo, Diego Mugherli y Gabriel López, todos ellos dirigidos por Horacio Seguí.

Un año después, con Echagüe en la elite del básquet argentino, Lula Padula regresó a su querido Quique para jugar la Liga Entrerriana de Mayores de 1986.

Lo hizo junto al norteamericano John Harrell, Enrique Frangella, Jorge Teddy Enrique, Guillermo Herlein, Oscar Cháves, Osvaldo Arrúa, Ricardo Cucho Veiga, Sergio Goyi Jarupkin, Mario Ríos y Aníbal Piro Veiga.

El comunicado de Echagüe

“El Atlético Echagüe Club lamenta profundamente el fallecimiento de Sergio Padula, ex jugador de nuestra institución y parte del recordado plantel que logró el histórico ascenso a la Liga Nacional de Básquet en 1985, cuando la competencia daba sus primeros pasos en el país”, señala en el inicio.

“Padula integró aquel equipo que supo marcar una huella imborrable en la historia de nuestro club, compartiendo plantel con grandes nombres como Aníbal Sánchez, Sergio Benedetich, Carmelo Cholo Mendoza, Miguel Zandomeni, Hernán Bonarrigo, Horacio Pacheco, Diego Mugherli, Fabián Arroniz y Gabriel Mandrake López, bajo la dirección técnica de Horacio Seguí y con los extranjeros Charles Parker y Glenn Shudop”, prosigue.

Ya en el final, el comunicado expresa: “Más allá de su paso por las canchas, Sergio fue una persona muy querida, reconocida por su calidez y su pasión por el básquet. Desde la gran familia del Atlético Echagüe Club acompañamos con profundo pesar a sus seres queridos, familiares y amigos en este difícil momento”.