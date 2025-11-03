Formalizaron la Comisión Ejecutiva de Manejo de islas Banco Caballo y Boca Chica, en departamento Colón

Se formalizó la Comisión Ejecutiva de Manejo de las islas Banco Caraballo y Boca Chica, ubicadas sobre el río Uruguay, en departamento Colón. La creación de este órgano colegiado y técnico marca el inicio formal de la gestión activa de esta Área Natural Protegida.

Según se informó oficialmente, la acción se enmarca en el proceso de regularización y fortalecimiento institucional que impulsa el Ministerio de Desarrollo Económico, a través de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, orientado a consolidar la gestión participativa y técnica de los territorios que integran el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas.

Las islas fueron declaradas Parque Natural, una categoría que reconoce su alto valor ambiental, ecológico y paisajístico. El área alberga una notable diversidad biológica, incluyendo aves migratorias y residentes, algunas de ellas en situación de amenaza.

La Comisión ejecutiva, respaldada mediante la resolución N° 1638/25, tendrá la responsabilidad de:

Coordinar acciones de manejo.

Promover el monitoreo ambiental continuo.

Articular esfuerzos interinstitucionales.

Canalizar recursos que aseguren la sostenibilidad de la gestión.

La constitución de este espacio de gestión compartida reafirma el compromiso provincial con la conservación del patrimonio natural y con la consolidación de mecanismos de participación ciudadana que fortalecen la gobernanza ambiental en Entre Ríos.

El director de Áreas Naturales Protegidas, Pablo Aceñolaza, destacó: "Esta resolución es el reflejo de un trabajo nutritivo entre la Secretaría de Ambiente y la ciudadanía para la gestión, monitoreo e implementación de las acciones tendientes a la conservación".