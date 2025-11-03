Formalizaron la Comisión Ejecutiva de Manejo de islas Banco Caballo y Boca Chica, en departamento Colón

Se formalizó la Comisión Ejecutiva de Manejo de las islas Banco Caraballo y Boca Chica, ubicadas sobre el río Uruguay, en departamento Colón. La creación de este órgano colegiado y técnico marca el inicio formal de la gestión activa de esta Área Natural Protegida.
Según se informó oficialmente, la acción se enmarca en el proceso de regularización y fortalecimiento institucional que impulsa el Ministerio de Desarrollo Económico, a través de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, orientado a consolidar la gestión participativa y técnica de los territorios que integran el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas.
Las islas fueron declaradas Parque Natural, una categoría que reconoce su alto valor ambiental, ecológico y paisajístico. El área alberga una notable diversidad biológica, incluyendo aves migratorias y residentes, algunas de ellas en situación de amenaza.
La Comisión ejecutiva, respaldada mediante la resolución N° 1638/25, tendrá la responsabilidad de:
- Coordinar acciones de manejo.
- Promover el monitoreo ambiental continuo.
- Articular esfuerzos interinstitucionales.
- Canalizar recursos que aseguren la sostenibilidad de la gestión.
La constitución de este espacio de gestión compartida reafirma el compromiso provincial con la conservación del patrimonio natural y con la consolidación de mecanismos de participación ciudadana que fortalecen la gobernanza ambiental en Entre Ríos.
El director de Áreas Naturales Protegidas, Pablo Aceñolaza, destacó: "Esta resolución es el reflejo de un trabajo nutritivo entre la Secretaría de Ambiente y la ciudadanía para la gestión, monitoreo e implementación de las acciones tendientes a la conservación".