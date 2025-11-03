Presupuesto 2026: la oposición busca el dictamen pero el oficialismo quiere tratarlo en extraordinarias

El Presupuesto 2026 tendrá una definición clave el próximo martes 4 de noviembre. Ese día podría alcanzarse el dictamen del proyecto. Bertie Benegas Lynch, el presidente de Presupuesto ya convocó la reunión para el martes a las 12. Allí se podrían firmar los dictámenes o postergarlos.

Los libertarios esperan que la oposición no logre el quorum y las firmas de los dictámenes se posterguen. Desde Unión por la Patria (UxP), le señalaron a TN que ya tienen redactado el documento y listo para presentar esta semana. Por su parte, Encuentro Federal trabaja en el dictamen que adelantó el diputado Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño define algunos trazos finales.

En la oposición entienden que el Gobierno debe modificar su proyecto y el oficialismo se muestra de acuerdo, pero los cambios deberán respetar la proyección de superávit fiscal en las cuentas públicas que proyectó Javier Milei. “Ellos proponen un 1,5% de superávit fiscal y nosotros proponemos un 0,9%, pero integrando al Presupuesto 2026 las leyes de Emergencia Sanitaria en el Hospital Garrahan, la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario”, expusieron legisladores opositores.

La propuesta del bloque de Miguel Pichetto podría tener el acompañamiento de Democracia para Siempre, de Pablo Juliano, y contiene la estimación libertaria del equilibrio fiscal, ya que “las leyes insistidas por el Parlamento implican un gasto de 0,4% del PBI. El otro 0,1% punto será para reforzar la partida prevista para cubrir los déficits de las cajas previsionales de las provincias”, expresaron en Encuentro Federal.

En este escenario, el oficialismo recibió entre el pasado jueves y viernes algunas sugerencias de modificaciones a la iniciativa de la Casa Rosada. Bertie Benegas Lynch las giró a la secretaría de Hacienda -que encabeza Carlos Guberman- y podría convocar a los jefes de bloque a una reunión entre este lunes y martes, previo a la citación de la Comisión de Presupuesto. Allí participaría el jefe de los diputados Martín Menem.

La oposición quiere tener garantías de que Javier Milei convocará a sesiones extraordinarias para debatir el Presupuesto 2026. Esta es una posibilidad que el Presidente les adelantó a los gobernadores con la intención de discutir las reformas laboral y tributaria.

Las voces del Congreso

Para Danya Tavela de Democracia para Siempre, “el relato del Gobierno en educación no permite que tengamos una discusión honesta”. “Las universidades públicas no cerraron gracias al enorme esfuerzo de miles de trabajadores/as docentes y no docentes, que hoy el Gobierno pretende seguir ajustando en el Presupuesto 2026”, analizó.

Por su parte, la UxP, Victoria Tolosa Paz planteó: “El Gobierno presentó el presupuesto 2026 con un ajuste en educación que la Argentina no se puede permitir si queremos desarrollar el país. Solamente invierten el 0,75% del PBI en educación”.

El diputado del Frente de Izquierda, Juan Carlos Giordano, a su turno, sumó: “Vienen por la reforma laboral, más privatizaciones, el uranio, el litio, más deuda externa, saqueo y pacto colonial con Donald Trump y el FMI”.

En tanto, desde el Pro, Fernando De Andreis consideró “que el Presupuesto 2026 llegue al Congreso y ponga en el centro el equilibrio fiscal es una buena señal. En el PRO siempre defendimos la responsabilidad fiscal como base de cualquier cambio duradero”.

La norma que envió el Gobierno nacional al Congreso establece en el equilibrio fiscal como una de las principales banderas de la gestión de La Libertad Avanza. Proyecta una inflación para el año 2026 del 10,1%, un crecimiento de 5% del PBI y estima que el dólar oficial será de $1423. Entre las principales asignaciones se destacan $4,8 billones para las Universidades Nacionales, un aumento real del 5% en jubilaciones, 17% en Salud, 8% en Educación y 5% en pensiones por discapacidad, concentrando el 85% del gasto en educación, salud y jubilaciones.