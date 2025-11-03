Ribera Teatro culmina su temporada 2025 con una obra en homenaje a Osvaldo Dragún

El espacio Ribera Teatro de Paraná presentará "Las historias de Chacho", una obra escrita por César Román Escudero y dirigida por el propio autor junto a Gustavo Morales. La propuesta marca el cierre de la temporada 2025 del grupo, que desde hace tiempo impulsa un trabajo sostenido de teatro autogestivo y comunitario en la ciudad y alrededores. La cita está prevista para este sábado 8 de noviembre, a las 21, en Ferrero Cantina (Piedrabuena 133).

Se trata de una obra pensada para todo público que busca mantener vigente la vida e historia del dramaturgo argentino Osvaldo Dragún, figura fundamental del teatro nacional y creador del movimiento Teatro Abierto en 1981. A través de tres personajes que recorren pueblos del interior llevando historias para contar y representar, la obra recupera el espíritu de lucha y resistencia cultural que caracterizó la obra de Dragún.

La puesta está atravesada por el humor y un formato que recuerda a las viejas compañías de teatro itinerante que transitaban los caminos del país.

Ribera Teatro eligió esta obra para cerrar el año como una manera de dar a conocer la identidad del espacio, marcada por la producción independiente, la formación y el trabajo cultural sostenido que viene haciendo en la comunidad santafesina y paranaense.

Desde la organización destacaron que el objetivo es continuar fortaleciendo la red de espacios autogestivos de la ciudad y ofrecer propuestas culturales de calidad.

La función del sábado contará además con la cantina del espacio, que permanecerá activa con precios populares.

La actividad será a la gorra, con entrada libre.