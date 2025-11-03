El ciclo Jueves de Letras cierra su primera edición con una jornada de arte y literatura

El Foro Cultural de la Universidad Nacional del Litoral (ubicado en 9 de Julio 2150) de Santa Fe será escenario del cuarto y último encuentro de Jueves de Letras, una propuesta que forma parte del ciclo Foro Abierto Letras 2025. La jornada, organizada por la Secretaría de Extensión y Cultura de la UNL, reunirá actividades diversas que incluyen un taller, activaciones conjuntas con Foro Abierto Visuales, un conversatorio, una performance, lecturas en vivo y una feria de libros y arte impreso. La actividad se llevará adelante este jueves 6 de noviembre, desde las 18.

La actividad busca cerrar un ciclo que a lo largo del año pudo lograr ser un espacio de encuentro entre escritores, artistas, editores y lectores. El ciclo surgió como parte de las iniciativas del Foro Cultural destinadas a fortalecer la vinculación entre la universidad y la comunidad, impulsando la participación activa en proyectos artísticos y culturales.

El encuentro se desarrollará bajo la modalidad de foro abierto, lo que permitirá circular libremente entre las distintas propuestas. Además, la feria de libros y arte impreso ofrecerá un espacio para conocer y adquirir producciones independientes, editoriales artesanales y fanzines elaborados por artistas y colectivos locales.

Actividades

Taller "Todxs somos poetxs"

La jornada comenzará a las 16 con el taller a cargo de Candelaria Rivero, que se realizará en la Sala Cello del Foro Cultural. El taller propone tender un lazo de aproximación entre la vida cotidiana y el acto de escribir poesía. Haciendo convivir el gesto poético con las formas que adopta cada persona al hablar, al vincularse, al trabajar, al contemplar, al entretenerse, al reflexionar y al habitar un territorio. Requiere inscripción previa mediante formulario online, con cupos limitados y un costo de $10.000 para público general y $7.000 para estudiantes.

Activaciones conjuntas Foro Abierto Letras + Foro Abierto Visuales

A partir de las 18, en la vereda, el hall y el entrepiso del Foro Cultural, se desarrollará la activación abierta "Poéticas del paisaje", que incluirá escritura al paso, lectura de poemas, poesía en barro, paste up, creación de monocopias y lecturas inmersivas. Participarán Candelaria Rivero, Fernando Marchi Schmidt, Ema Sur, Agustina Koch y Rubén González, en el marco de la muestra "En el paisaje: Contemplaciones sensibles".

Conversatorio y propuestas interdisciplinarias

En la Biblioteca Gálvez, desde las 18, se llevará a cabo el conversatorio "Inteligencia artesanal: Escribir/Editar/Resistir", con la participación de Federico Ternavasio (Barrett Comunidad Editorial), Alejandro Kosak (Revista Rabiosa) y Susana Ibáñez (Detenidas en el tiempo, Legüera Cartonera). Moderan Guillermo Canteros y Mercedes Bisordi.

Llegó carta: diálogos entre letras y artes visuales sobre estéticas de las disidencias

La ac ividad se desarrollará a las 19, a cargo de docentes y estudiantes de Letras y Artes Visuales de la FHUC-UNL y la Escuela Mantovani, en el marco de la práctica de extensión de educación experiencial Llegó Carta. La propuesta incluirá la presentación del proyecto, lecturas de poemas e intervención visual.

Performance y lecturas en vivo

La performance "Ciclos", del grupo Razimo, se presentará a las 19.30 en la Biblioteca Gálvez. Participan Julia Ruiz (escritora en escena), Franco Ruiz (guitarra, voz), Federico Palacio (guitarra, voz), Manuel Allende (percusión y visuales) y Amparo Gómez (voz invitada).

A las 20 se realizarán las lecturas en vivo de Linari Nahuel Fumeaux I., Vanina Sciolla, Abel Omar Fenoglio, Mariano Peralta, José Ignacio Serralunga y Jesica Marin, con la participación especial del escritor Santiago Venturini.

Feria de libros y arte impreso

Durante toda la jornada funcionará en la Biblioteca Gálvez la Feria de libros y arte impreso, con la presencia de editoriales, artistas y colectivos gráficos locales, entre ellos: Imperfectas Fordistas, Legüera Cartonera, Suo, Barrett Comunidad Editorial, Librería UNL, Editorial Malacara, Encuadernación Alem, La mosca en la trama, Aceitunas Encuadernación, Luciérnagas en la casa, Letra E, Seba Mercau (ilustrador), La Gota, Keremos Kultura, Eva sin Culpa, Enidra, Biblioteca Gálvez, La Conspiración de los Fuleros, Suspiro Editorial, Plan B, Venteleo, Gi Curioni y La Maga.

Excepto el taller, todas las actividades serán con entrada libre y gratuita.