Noviembre en el Teatro 3 de Febrero

El Coliseo Mayor de la cap tal entrerriana dio a conocer su nutrida programación para noviembre, un mes que incluye la presencia de artistas locales, instituciones educativas, compañías independientes y figuras conocidas a no nivel nacional. Las actividades se desarrollarán durante todo el mes en la sala principal, con entradas a la venta en la boletería del teatro y a través de plataformas digitales, y en algunos casos con ingreso libre y gratuito.

PROGRAMACIÓN

LUNES 03 y 10

9:00 y 10:00 hs VISITAS GUIADAS AL TEATRO

Entrada libre y gratuita. Para escuelas y público en general

Solicitar turno a visitasguiadasteatro3@gmail.com

MARTES 04

21:00 – FESTIVAL DE FIN DE CURSO

PLATEA: $13000 – PALCOS BAJOS: $55000 Y TERTULIA: $10000

Género: Danzas Españolas - Duración: 2h

Org. Instituto Superior de Danzas Españolas “Brisas de España”

MIERCOLES 05

20:30 – EL REMANSO 15 AÑOS

ANTICIPADAS: $8000 – GENERAL: $10000

Género: Danzas Folklóricas - Duración: 2h

Org. Ballet Folklórico El Remanso

JUEVES 06

21:00 – MUESTRA ANUAL DEL ESTUDIO JOSE HERNANDEZ

ENTRADA GENERAL: $5000

Género: Folclore - Duración: 1h y ½

Org. Estudio José Hernández

VIERNES 07

20:30 – HERENCIA VIVA

PREFERENCIAL: $13000- PLATEA Y PALCOS BAJOS: $11000 – PALCOS ALTOS Y TERTULIA: $9000

Género: Folclore - Duración: 1h y 45min

Org. Academia de Danzas Martin Fierro

DOMINGO 09

16:00 – SUERTE DE PERROS

ENTRADA GENERAL: $15000

Género: Teatro Infantil - Duración: 1h y ½

Org. Favio Vides Producciones Artísticas

21:00 – QUE LE PASA A LUPITA?

ENTRADA GENERAL: $15000

Género: Comedia Musical - Duración: 1h y 15min

Org. Favio Vides Producciones Artísticas

MARTES 11

21:00 – ECOS DE ESPAÑA

PLATEA: $13000 – PALCOS BAJOS Y ALTOS: $55000 (entero) – TERTULIA: $10000

Género: Danzas Españolas y Flamenco - Duración: 2h

Org. Instituto Coreográfico de Danzas Españolas Prof. Laura Devetac

MIERCOLES 12

20:30 – DANZAS DE MI TIERRA

ENTRADA GENERAL: $6000

Género: Danzas Folklóricas - Duración: 2h

Org. Grupo de Danzas Presagios de mi Tierra

JUEVES 13

21:00 – MUESTRA ANUAL DE CANTO Y GUITARRA

ENTRADA GENERAL: $10000

Género: Música - Duración: 2h

Org. Stella Maris Jorge

VIERNES 14

21:00 – MUESTRA ANUAL: UNIDOS POR LA MISMA PASION

ANTICIPADAS: $10000 – GENERAL: $12000

Género: Baile, Ritmos Latinos Urbano - Duración: 2h

Org. Bailo Feliz –Siente el Ritmo – Almas Danzando

SABADO 15

21:00 – PABLO MILLAN ESTA RE - VISTA

ENTRADA GENERAL: $15000 (Por boletería del teatro o por plateavip.com.ar)

Género: Humor - Duración: 2hs

Org. Sin Producciones

DOMINGO 16

21:00 – PEDRO AZNAR EN PARANA

PREFERENCIAL: $50000 – PLATEA Y PALCOS BAJOS: $40000 – PALCOS ALTOS: $35000 - ANFITEATRO Y TERTULIA: $30000

(Por boletería del teatro o por tickea)

Género: Musical - Duración: 2h

Org. Paracima Producciones

MARTES 18

20:00 – MUESTRA ANUAL ALMA DE RIO 2025

ENTRADA GENERAL: $6000

Género: Danzas Folclóricas - Duración: 2h

Org. Alma de Rio

MIERCOLES 19

19:30 y 21:00 – HORA DEL SHOW FLASHMOH

ANTICIPADAS. PLATEA: $16500 – PALCOS Y TERTULIA: $15000

DIA DE LA FUNCION. PLATEA: $20000 –PALCOS Y TERTULIA: $18000

Género: Danzas Urbanas - Duración: 1h

Org. Urban Style

JUEVES 20

18:00 Y 21:00 – MUESTRA DE FIN DE AÑO

PLATEAS: $12000 – PALCOS ENTEROS: $48000 – TERTULIA: $10000

Género: Danzas - Duración: 2h.

Org. Estudio SAJ Paraná

VIERNES 21

18:00 Y 20:30 – MUESTRA ANUAL DE DANZAS

ENTRADA GENERAL: $15000

Género: Danzas - Duración: 1h y 45min

Org. Estudio de Danzas Mariana Retamar

SÁBADO 22

21:00 – MUESTRA ANUAL

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Género: Coro - Duración: 2h

Org. Dirección Coro de la Ciudad

DOMINGO 23

20:00 – ESPECTACULOS DE DANZAS ISRAELÍES

ENTRADA GENERAL: $9000 HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE

A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE: $10000

Género: Bailes Israelíes - Duración: 2h

Org. Asociación Israelita Paraná

MIERCOLES 26

19:00 y 21:00 – ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA PRESENTA: ROCK NACIONAL

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Género: Danzas - Duración: 2h

Org. Escuela Municipal de Danzas

JUEVES 27

20:30 – MUESTRA ANUAL DE DANZA RITMOS Y POLE DANCE

ENTRADA GENERAL: $12000

Género: Danzas - Duración: 1h

Org. Gimnasio Vértigo

VIERNES 28

19:30 – EGRESO DE OFICIALES DE LA POLICIA DE ENTRE RIOS

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Género: Acto Protocolar - Duración:

Org. Policía de Entre Ríos

SABADO 29

18:30 – MUESTRA ANUAL DE ALUMNAS

PLATEA: $15000 – PALCOS BAJOS Y ALTOS: $75000 (Entero) – TERTULIA: $13000

Género: Danzas - Duración: 1h y 1/2

Org. Instituto de Baile Sociedad Española de Paraná

21:00 – MUESTRA ANUAL DE ADULTOS

PLATEA: $20000 – PALCOS BAJOS Y ALTOS: $100000 (Entero) – TERTULIA: $18000

Género: Danzas - Duración: 1h y 1/2

Org. Instituto de Baile Sociedad Española de Paraná

DOMINGO 30

18:00 y 21:00 – LA CASA DE LOS CUADROS

PREFERENCIAL: $18000 – PLATEA: $16500 – PALCOS BAJOS: $18000 – PALCOS ALTOS: $16500 – TERTULIA: $13000

Género: Ballet - Duración: 1h y 1/2

Org. Instituto Ballerina