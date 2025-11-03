Noviembre en el Teatro 3 de Febrero

El Coliseo Mayor de la cap tal entrerriana dio a conocer su nutrida programación para noviembre, un mes que incluye la presencia de artistas locales, instituciones educativas, compañías independientes y figuras conocidas a no nivel nacional. Las actividades se desarrollarán durante todo el mes en la sala principal, con entradas a la venta en la boletería del teatro y a través de plataformas digitales, y en algunos casos con ingreso libre y gratuito.
PROGRAMACIÓN
LUNES 03 y 10
9:00 y 10:00 hs VISITAS GUIADAS AL TEATRO
Entrada libre y gratuita. Para escuelas y público en general
Solicitar turno a visitasguiadasteatro3@gmail.com
MARTES 04
21:00 – FESTIVAL DE FIN DE CURSO
PLATEA: $13000 – PALCOS BAJOS: $55000 Y TERTULIA: $10000
Género: Danzas Españolas - Duración: 2h
Org. Instituto Superior de Danzas Españolas “Brisas de España”
MIERCOLES 05
20:30 – EL REMANSO 15 AÑOS
ANTICIPADAS: $8000 – GENERAL: $10000
Género: Danzas Folklóricas - Duración: 2h
Org. Ballet Folklórico El Remanso
JUEVES 06
21:00 – MUESTRA ANUAL DEL ESTUDIO JOSE HERNANDEZ
ENTRADA GENERAL: $5000
Género: Folclore - Duración: 1h y ½
Org. Estudio José Hernández
VIERNES 07
20:30 – HERENCIA VIVA
PREFERENCIAL: $13000- PLATEA Y PALCOS BAJOS: $11000 – PALCOS ALTOS Y TERTULIA: $9000
Género: Folclore - Duración: 1h y 45min
Org. Academia de Danzas Martin Fierro
DOMINGO 09
16:00 – SUERTE DE PERROS
ENTRADA GENERAL: $15000
Género: Teatro Infantil - Duración: 1h y ½
Org. Favio Vides Producciones Artísticas
21:00 – QUE LE PASA A LUPITA?
ENTRADA GENERAL: $15000
Género: Comedia Musical - Duración: 1h y 15min
Org. Favio Vides Producciones Artísticas
MARTES 11
21:00 – ECOS DE ESPAÑA
PLATEA: $13000 – PALCOS BAJOS Y ALTOS: $55000 (entero) – TERTULIA: $10000
Género: Danzas Españolas y Flamenco - Duración: 2h
Org. Instituto Coreográfico de Danzas Españolas Prof. Laura Devetac
MIERCOLES 12
20:30 – DANZAS DE MI TIERRA
ENTRADA GENERAL: $6000
Género: Danzas Folklóricas - Duración: 2h
Org. Grupo de Danzas Presagios de mi Tierra
JUEVES 13
21:00 – MUESTRA ANUAL DE CANTO Y GUITARRA
ENTRADA GENERAL: $10000
Género: Música - Duración: 2h
Org. Stella Maris Jorge
VIERNES 14
21:00 – MUESTRA ANUAL: UNIDOS POR LA MISMA PASION
ANTICIPADAS: $10000 – GENERAL: $12000
Género: Baile, Ritmos Latinos Urbano - Duración: 2h
Org. Bailo Feliz –Siente el Ritmo – Almas Danzando
SABADO 15
21:00 – PABLO MILLAN ESTA RE - VISTA
ENTRADA GENERAL: $15000 (Por boletería del teatro o por plateavip.com.ar)
Género: Humor - Duración: 2hs
Org. Sin Producciones
DOMINGO 16
21:00 – PEDRO AZNAR EN PARANA
PREFERENCIAL: $50000 – PLATEA Y PALCOS BAJOS: $40000 – PALCOS ALTOS: $35000 - ANFITEATRO Y TERTULIA: $30000
(Por boletería del teatro o por tickea)
Género: Musical - Duración: 2h
Org. Paracima Producciones
MARTES 18
20:00 – MUESTRA ANUAL ALMA DE RIO 2025
ENTRADA GENERAL: $6000
Género: Danzas Folclóricas - Duración: 2h
Org. Alma de Rio
MIERCOLES 19
19:30 y 21:00 – HORA DEL SHOW FLASHMOH
ANTICIPADAS. PLATEA: $16500 – PALCOS Y TERTULIA: $15000
DIA DE LA FUNCION. PLATEA: $20000 –PALCOS Y TERTULIA: $18000
Género: Danzas Urbanas - Duración: 1h
Org. Urban Style
JUEVES 20
18:00 Y 21:00 – MUESTRA DE FIN DE AÑO
PLATEAS: $12000 – PALCOS ENTEROS: $48000 – TERTULIA: $10000
Género: Danzas - Duración: 2h.
Org. Estudio SAJ Paraná
VIERNES 21
18:00 Y 20:30 – MUESTRA ANUAL DE DANZAS
ENTRADA GENERAL: $15000
Género: Danzas - Duración: 1h y 45min
Org. Estudio de Danzas Mariana Retamar
SÁBADO 22
21:00 – MUESTRA ANUAL
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
Género: Coro - Duración: 2h
Org. Dirección Coro de la Ciudad
DOMINGO 23
20:00 – ESPECTACULOS DE DANZAS ISRAELÍES
ENTRADA GENERAL: $9000 HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE
A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE: $10000
Género: Bailes Israelíes - Duración: 2h
Org. Asociación Israelita Paraná
MIERCOLES 26
19:00 y 21:00 – ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA PRESENTA: ROCK NACIONAL
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
Género: Danzas - Duración: 2h
Org. Escuela Municipal de Danzas
JUEVES 27
20:30 – MUESTRA ANUAL DE DANZA RITMOS Y POLE DANCE
ENTRADA GENERAL: $12000
Género: Danzas - Duración: 1h
Org. Gimnasio Vértigo
VIERNES 28
19:30 – EGRESO DE OFICIALES DE LA POLICIA DE ENTRE RIOS
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
Género: Acto Protocolar - Duración:
Org. Policía de Entre Ríos
SABADO 29
18:30 – MUESTRA ANUAL DE ALUMNAS
PLATEA: $15000 – PALCOS BAJOS Y ALTOS: $75000 (Entero) – TERTULIA: $13000
Género: Danzas - Duración: 1h y 1/2
Org. Instituto de Baile Sociedad Española de Paraná
21:00 – MUESTRA ANUAL DE ADULTOS
PLATEA: $20000 – PALCOS BAJOS Y ALTOS: $100000 (Entero) – TERTULIA: $18000
Género: Danzas - Duración: 1h y 1/2
Org. Instituto de Baile Sociedad Española de Paraná
DOMINGO 30
18:00 y 21:00 – LA CASA DE LOS CUADROS
PREFERENCIAL: $18000 – PLATEA: $16500 – PALCOS BAJOS: $18000 – PALCOS ALTOS: $16500 – TERTULIA: $13000
Género: Ballet - Duración: 1h y 1/2
Org. Instituto Ballerina