El Colegio de Escribanos celebra sus 80 años con la muestra fotográfica

El Colegio de Escribanos de Entre Ríos continúa celebrando su 80º aniversario con una nueva propuesta cultural con arte y música. En el marco del ciclo ColegiArte, la institución inaugurará la muestra fotográfica "Tiempo Recorrido", del fotógrafo José Luis Raota. La exposición podrá visitarse el jueves 6 y el viernes 7 de noviembre, de 19 a 21, en el Salón de Eventos del Colegio, ubicado en 25 de Junio 151, en la ciudad de Paraná.

La actividad forma parte de una serie de eventos organizados por el Colegio para conmemorar ocho décadas de trayectoria al servicio de la seguridad jurídica en la provincia. En este caso, el objetivo es abrir las puertas de la institución a la comunidad para recorrer parte del trabajo de Raota, fotógrafo de amplia trayectoria.

La inauguración se llevará a cabo el jueves 6, en una velada que incluirá además un momento musical a cargo del Cuarteto de Saxos, integrado por Silvana Bollati (clarinete y saxofón alto), Massimo Rodríguez Bollati (saxofón alto), Jorge Almeida (saxofón soprano y saxofón alto) y Dalila Yossen (saxofón alto). El grupo actuará a partir de las 20:30.

El viernes 7, también de 19 a 21, la muestra continuará abierta al público y contará con un cierre artístico a cargo de la pareja de bailarines Carolina Márquez y Ezequiel Lescano, quienes presentarán un show de tango a las 20:30.

La entrada será libre y gratuita, hasta agotar la capacidad del espacio.