Concepción del Uruguay recibirá el 28 de febrero al TC Mouras y TC Pista Mouras

La actividad de la 2da fecha tendrá como escenario el autódromo de "La Histórica". (Foto: ACTC)

Concepción del Uruguay recibirá la segunda fecha de la temporada del TC Mouras y TC Pista Mouras, según anunció la Asociación Corredores Turismo Carretera. El autódromo de La Histórica fue elegido para la continuidad del campeonato y reemplazará al Roberto Mouras de La Plata.

Es que el trazado platense estaba designado para recibir a la categoría del fin de semana del 22 de febrero, pero el compromiso se pasó para el sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo en el trazado uruguayense.

Por otra parte, se informó desde la ACTC que el TC Pick Up seguirá teniendo con fecha de inicio de campeonato el domingo 22 de febrero en el circuito platense.

Cabe destacar que Fabrizio Maggini (Ford) ganó la primera fecha del TC Mouras, escoltado por Nicolás Jaime (Dodge) y Santino Ortiz (Dodge). En el TC Pista Mouras, Ignacio Vilas (Dodge) se llevó la victoria; Ignacio Lovich (Dodge) y Facundo Ludueña (Chevrolet) completaron el podio.