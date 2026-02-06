Unión cayó con Central Córdoba de Santiago del Estero en el inicio de la cuarta fecha

Unión de Santa Fe cayó este viernes con Central Córdoba de Santiago del Estero en el inicio de la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Fue 1 a 0, con gol de Michael Santos, de cabeza, en el estadio Único Madre de Ciudades y significó la primera victoria para los dirigidos por Lucas Pusineri.

Lo más destacado de una opaca primera parte sucedió en las tribunas. El cántico de los hinchas locales bajo la frase “hoy tenemos que ganar” profundizó el mal inicio del Ferroviario en lo que va del campeonato. Hasta esta jornada, el conjunto de Pusineri no había marcado goles tras un empate 0-0 con Atlético Tucumán y caídas ante Gimnasia de Mendoza y San Lorenzo.

Esa alergia ofensiva quedó a las claras por la escasez de llegadas al arco contrario. Solamente se registró un tímido intento de Michael Santos y un disparo cruzado de Lucas Varaldo en el cuarto de hora inicial. Sobre el cierre, un mal control del defensor Maizon Rodríguez le facilitó un avance claro al entrerriano Horacio Tijanovich, pero el extremo izquierdo no esquinó su remate y el arquero exPatronato Matías Mansilla mandó esa pelota al córner.

En el complemento tampoco abundaron las ocasiones de gol. El visitante insinuó con algunos contragolpes y jugadas elaboradas interesantes que no llegaron a buen puerto. Y Michael Santos dio la nota a los 31 minutos. No solamente por el fantástico cabezazo que dejó sin chances al arquero Tatengue, sino porque antes del tiro libre fue él quien pidió que modificaran al pateador y que sea el zurdo Marco Iacobellis el que levantara el esférico que finalmente terminó en el fondo de la red.

¡Llegó el primer gol del Ferroviario! Santos pidió que lo pateara Iacobellis, ganó de cabeza y batió a Mansilla.pic.twitter.com/7h3Y52twSC — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) February 7, 2026

La cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 seguirá el sábado 7 con otros cinco juegos entre los cuales se destacan: Aldosivi-Rosario Central (17.00), Racing-Argentinos (18.00) y River Plate-Tigre (20.00). El domingo 8 habrá dos platos fuertes como propuestas con el clásico entre Huracán y San Lorenzo (19.15) y el choque en Liniers entre Vélez y Boca Juniors (22.15). Además, Independiente visitará a Platense a partir de las 17, consigna Infobae.

El lunes se completará la fecha con encuentros destacados como el del campeón Estudiantes de La Plata ante Deportivo Riestra (19.15) y Lanús recibiendo a Talleres al mismo horario.