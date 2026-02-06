El Turismo Carretera dirá presente este sábado en el “Carnaval del País”

El Ford Mustang de Werner, uno de los autos que exhibirán en Gualeguaychú. (Foto: ACTC)

El Turismo Carretera dirá presente en el Carnaval del País. Este sábado 7 de febrero, a las 20, autos de la Máxima desfilarán por el Corsódromo de Gualeguaychú, para que todo el público presente los pueda ver de cerca.

Los entrerrianos Mariano Werner, Omar “Gurí” Martínez y Nicolás Bonelli, más el arrecifeño Nicolás Trosset, estarán presentes en la Capital Nacional del Carnaval donde se prestarán para firma de autógrafos.

Cabe destacar que el mismo sábado, pero a las 16.30, los autos harán una exhibición en la costanera de la ciudad.