Los Nocheros pusieron el broche de oro al primer día de la Fiesta Nacional del Mate ante miles de personas

Paraná vivió una celebración de música, baile, encuentro y emoción. La intendenta Rosario Romero destacó la multitudinaria convocatoria a la vera del río. Los Nocheros, Raly Barrionuevo, Coti, el Gran Ensamble Paraná y artistas entrerrianos del Premate subieron al escenario Luis “Pacha” Rodríguez. La fiesta es organizada por la Municipalidad, con entrada libre. Esta noche será el cierre con Lali.

Una multitud de paranaenses y turistas que visitan la capital provincial fueron artífices de los recitales de música en vivo, danza, gastronomía, ferias y actividades recreativas con el mate como símbolo de encuentro e identidad de la comunidad.

“Una fiesta que florece, que es muy sentida por los paranaenses, que creció desde un barrio hasta convertirse en una fiesta nacional, con expectativas de que sean dos noches mágicas y se recuerden para siempre”, expresó Romero. Luego se refirió al carácter de fiesta familiar: “Es una fiesta de la familia con excelentes artistas de Paraná, la provincia y de nuestro país, concurso de cebadores, ferias, muchas propuestas y opciones que suman para que vivamos dos noches muy especiales”.

El viceintendente David Cáceres valoró: “Estamos muy contentos, emocionados y agradecidos a todos, fundamentalmente al pueblo de Paraná, es una fiesta propiedad de todos, a disfrutarla”.

El jefe de Gabinete, Santiago Halle, puso en relieve: “cada año nos encontramos en la Fiesta Nacional del Mate para compartir, es mucho más que un evento musical, hay feriantes, clubes en el patio gastronómico, artistas en escena, mucho trabajo, con orgullo decimos que es nuestra fiesta”.

El público ovacionó a cada uno de los artistas que pisaron el escenario Luis “Pacha” Rodríguez. Marcos Teruel, integrante de Los Nocheros, expresó: “cantamos y tenemos la bendición que nos presten oídos, es muy lindo compartir la experiencia de una canción”. Raly Barrionuevo se mostró emocionado de ser parte de la fiesta: “Uno viene a darlo todo el tiempo que estamos en el escenario”, dijo para luego referirse a la importancia de la inversión del Estado en la cultura.

A su vez, Coti manifestó su alegría de compartir la noche ante tanto público: “Estoy muy feliz de estar en la Fiesta del Mate, las fiestas que son en Entre Ríos son muy especiales para mí”, dijo.

Coti estuvo en el escenario Luis "Pacha" Rodríguez.

El Gran Ensamble Paraná tuvo su momento destacado en la noche interpretando el cancionero popular de Paraná y la provincia. “Canción de Puerto Sánchez”, fue el gran hit con el que cerraron un concierto inolvidable. “Estamos muy felices, ha sido un gran orgullo y una responsabilidad, con un público que estuvo muy entregado a cantarle a nuestra ciudad”, dijo Maru Figueroa integrante del Ensamble.

Otro punto emocionante de la noche fue el protagonismo y participación en el escenario principal de los ganadores del certamen Pre Mate; bailarines y músicos de toda la provincia -elegidos por un jurado en Paraná, Maciá y Villaguay- dieron una impronta federal a la fiesta. Este viernes actuaron en el escenario La Fortinera (Cerrito), la parejas de baile Jennifer Frickel y Matías Retamar (Ramírez), Joel Palavecino (Paraná), además de Bembé (Nogoyá), Paula Insaurralde y Cristian Álvarez (de Maciá), así como Yunta Mambo, vivieron un día histórico al ser parte del escenario principal.

Paula Insaurralde dijo sentirse “feliz de estar en semejante escenario y fiesta, estamos muy contentos”. Matías Retamar completó: “Es el escenario más grande que hemos pisado, es algo muy lindo”.

Los miles de vecinos y quienes visitan Paraná desde distintos puntos del país e incluso de otros países como Uruguay acompañaron las actividades de la 35º Fiesta Nacional del Mate.

Julieta, de Santa Fe, se mostró exultante de presenciar los espectáculos. “Es la primera vez que vengo, el folklore me encanta, veo muy buena organización y todo muy limpio”, aseguró.

Como el año pasado, el predio cuenta con un sector preferencial, para vivir la experiencia en una ubicación cercana a los artistas sobre el escenario principal, espacio gastronómico, barra y sanitarios exclusivos.

Participación de clubes

Este año nuevamente la Municipalidad da la oportunidad a los clubes de Paraná de poder estar a cargo de la gastronomía. Más de 40 clubes de la ciudad ofrecen comida y bebidas frías a precios accesibles.

Juan Cruz Butvilofsky, presidente del club Neuquén, valoró la oportunidad: “Es el tercer año que estamos, es una fiesta popular que genera una economía circular, es algo que funciona, estamos muy conformes”.

Horacio Lorenzetti, presidente del club Talleres, reflexionó: “Es una linda experiencia, es una acción muy positiva para nosotros por el trabajo mancomunado que hacemos para esta instancia”.

Actividades para todas las edades

Las infancias disfrutaron de una nueva edición del Matecito, con músicos y artistas en vivo. Un espacio lúdico y con shows de Corriendo el Matecito, Mequetrefes a pedal, Las Tutucas, Circo Estelar y Cajas Lambe Lambe. Agostina Monzón, del grupo Las Tutucas, dijo: “Estamos agradecidas a la Municipalidad por esta oportunidad, disfrutamos y las familias acompañaron”.

Las juventudes colmaron el escenario Pariente del Mar, en inmediaciones de la Sala Mayo, con propuestas musicales de Aka Nació, AUGE, Cinturón de Bonadeo, Cuero al Viento, Las Modas, Natalia Benedetich, Pequeños Seres, Play Flow Performer y Al Studio Crew. ArteMate, el nuevo atractivo de la fiesta, donde las artes visuales y la literatura se unieron para generar un espacio de recreación con actividades artísticas y feria de libros.

Augusto Toscano, rapero de la ciudad, manifestó que estar en el escenario Parientes del Mar “es algo muy lindo, que el hip hop ocupe una representatividad para la cultura de la ciudad está muy bueno”.

Concurso de cebadores

Nuevamente, este año tuvo una instancia previa en los barrios durante los festivales populares del verano. De allí surgieron finalistas que compitieron este viernes. Es organizado por el Centro Comunitario Solidaridad.

En esta edición, Ana Brugo, de 18 años, de San Benito, ganó el viaje a Río de Janeiro. La joven valoró la posibilidad de competir. “Fue todo muy lindo, estoy muy emocionada de haber ganado. El mate me acompaña a todos lados”, dijo.

Ana Brugo, ganadora del concurso de Cebadores.

Mateando

Una de las propuestas que se convierte en un clásico año a año es el espacio comercial en Sala Mayo con el mate como protagonista. Cuenta con más de 50 emprendedores, artesanos y yerbateros que ofrecen al público un paseo de compras y un patio matero. Además, hay charlas y rondas de negocios junto yerbateras y el sector privado local. Mateando se realiza hasta el domingo 8 de febrero, de 18 a 23 en la Sala Mayo.

Predio y operativo

En todo el predio hay puestos sanitarios y de hidratación, personal médico, enfermeros y promotores de salud, ambulancias en distintos puntos, baños, presencia de bomberos zapadores y voluntarios y un operativo de seguridad diagramado junto a la Policía, del que participa Prefectura.

Una fiesta que ya cuenta con tres décadas de historia, que se consolida año a año como una política cultural sostenida, con reconocimiento nacional.

Estuvieron presentes los intendentes de Villa Urquiza, Manuel Tennen, de Villaguay, Adrián Fuertes, de Maciá, Ariel Müller, de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss, de Sauce de Luna, Alcides Alderete, de Piedras Blancas, Fabricio Mesquida, el senador nacional Adán Bahl, el diputado nacional Andrés Laumann, legisladores provinciales, funcionarios municipales y concejales.

Hoy

El sábado 7 de febrero será el segundo día de la 35º Fiesta Nacional del Mate. Este año el gran cierre será con los shows de Lali, Los Caballeros de la Quema, Gauchito Club, Rombai y ganadores Pre Mate Estudio Mariana Retamar, Maniquí, La Tercera Fase del Plan y Pont a bailar.