Primera Nacional: Joaquín Barolín extendió su contrato con Patronato

El delantero, de 22 años, firmó la extensión de su vínculo hasta fines de 2027. (Foto: Patronato)

Mientras transita las últimas semanas de preparación para su debut en la próxima edición de la Primera Nacional, Patronato continúa con la renovación de varios contratos de jugadores formados en sus divisiones inferiores. Este viernes fue el turno del delantero Joaquín Barolín, quien tenía vínculo hasta fines de 2026 y lo extendió hasta el 31 de diciembre de 2027.

Barolín, oriundo de Colonia Oficial Nº14, localidad ubicada en el Departamento La Paz, se convirtió en profesional en 2022, cuando firmó su primer contrato con la institución que lo formó futbolísticamente.

Tres años más tarde –más precisamente el 20 de abril de 2025– también debutó en la Primera Nacional, cuando Patrón cayó por la mínima con Colegiales 1 a 0 en el estadio Grella. También anotó su primer gol como profesional en el 1-3 frente a Ferro Carril Oeste que marcó el cierre de la fase regular en la Zona A.

El delantero, de 22 años, llegó en 2018 al Rojinegro luego de dos pruebas, pero antes ya había llamado la atención de Oscar Regenhardt y Abel Almada durante la disputa del Torneo La Capillita con Caballú de La Paz.

En la última temporada fue goleador (seis tantos) de la Copa Túnel Subfluvial que consagró a Patronato ante Unión de Santa Fe en el estadio 15 de Abril y ahora pelea por un lugar en un plantel con mucha competencia.