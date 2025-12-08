Llega la cuarta edición de la Gran Milonga Uader para celebrar el Día Nacional del Tango

La Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) anunció que el miércoles 10 de diciembre, desde las 20, realizará la cuarta edición consecutiva de la Gran Milonga, un encuentro que se llevará a cabo en La Vieja Usina de Paraná. La actividad se organiza en vísperas del Día Nacional del Tango, que se celebra el 11 de diciembre debido a los nacimientos de Carlos Gardel y Julio De Caro.

La propuesta contará con la presentación de la Orquesta Escuela de Tango de Uader, que surgió como un taller impulsado por el Departamento Cultura y que está a cargo de los profesores Yamil Isaac, Pablo Arcoba, Guillermo Trobbiani, César González y Sedil Toledo. Hoy, el proyecto cuenta como un espacio de formación donde se aprende a interpretar tango dentro del formato de orquesta típica. Para esta edición, la agrupación contará con la participación especial de tres cantantes invitados, Pablo Liendo, Claudio Cortez y Damián Ortíz, que sumarán sus voces al repertorio preparado para la ocasión.

Además de la participación de la orquesta, actuarán los talleres culturales coordinados por el profesor Juan Carlos "Tati" Colombo, que presentarán trabajos desarrollados durante el año en las áreas de Danzas Folklóricas Argentinas, Tango (Danza) y Malambo Femenino. Estos espacios, también impulsados desde Institución, forman parte de una oferta que cada año convoca a estudiantes y personas de la comunidad interesadas en las expresiones tradicionales y populares del país. La presentación de los talleres será uno de los ejes centrales de la jornada, ya que permitirá apreciar el trabajo conjunto que se viene realizando en diferentes niveles de formación y práctica.

Para acompañar la programación artística, la organización dispondrá de un patio gastronómico y una pista de baile abierta al público. La musicalización estará a cargo de Alexis Kloster, dj a cargo de preparar tandas de milonga para acompañar la velada.

La iniciativa aporta a la difusión del tango como género de relevancia mundial, reconocido desde 2009 por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La actividad será gratuita, abierta a todo público.