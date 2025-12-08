Tomás de Rocamora perdió en Pergamino por la Liga Argentina de Básquet

Tomás de Rocamora perdió en Pergamino por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet.

En un duelo clave por la tabla de posiciones, Tomás de Rocamora perdió por 84 a 79 frente a Pergamino Básquet, por la una nueva jornada de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. El equipo local se puso al frente por 20 unidades en la primera mitad y luego aguantó la remontada en la segunda parte del equipo entrerriano, que finalmente no le alcanzó.

El encuentro comenzó parejo, con anotaciones constantes de ambos lados. Sin embargo, a mitad del primer período, Pergamino encontró su mejor versión: con un juego colectivo sólido y un contraataque letal, logró sacar una ventaja máxima de 18 puntos.

El segundo cuarto mantuvo la tendencia favorable al local. La efectividad desde el perímetro de Quinteros y los aciertos de media distancia de Gandoy permitieron estirar aún más la diferencia. El local cerró 61-41 al entretiempo.

El segundo tiempo arrancó con imprecisiones. Pergamino apenas sumó ocho puntos en el tercer cuarto, mientras que Tomás de Rocamora aprovechó la sequía ofensiva para reducir la distancia a solo siete unidades de la mano de Juani Fernández. Los dirigidos por Amato corrieron bien la cancha y sacaron provecho de los errores del local.

En el período final, la visita continuó en la misma sintonía y logró poner el partido en suspenso hasta los minutos decisivos. Aun así, Pergamino mantuvo la calma, cerró mejor el juego y volvió a la victoria tras la derrota en Rosario, consolidándose nuevamente en su casa.