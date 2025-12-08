Básquet: La Unión cayó ante la fuerte localía de Provincial

Por la Liga Argentina de Básqeut, La Unión cayó ante la fuerte localía de Provincial de Rosario.

La Unión de Colón perdió por 79 a 66 en su visita a Provincial, en Rosario, en el marco de una nueva fecha de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. El equipo colonense batalló hasta donde pudo con su rival, que amplió su invicto ante su gente y se subió a la cima de las posiciones.

Provincial tuvo otro inicio sólido en ambos costados para sacar diferencia y con Torres como faro desplegó un gran movimiento de balón. A La Unión le costó un cuarto entrar en juego, pero Cabrera mostró el camino y los centímetros de Longoni ayudaron a emparejar la lucha defensiva.

El partido tenía sus rachas, pero Provincial establecía dominio. Eso sí, La Unión no es un equipo que se rinda fácil y con Caire encendido metió un tercer cuarto sólido para quedar otra vez mano a mano.

Era un gran partido, pero Provincial sacó a relucir su juego y su temperamento. Boccia, Gerbaudo y Barahona aparecieron en momento clave y cerraron otro enorme triunfo en casa para pensar en Lanús.

Goleo top: Gerbaudo 17 y Torres 16 en el local; Cabrera 22 y Caire 14 en la visita.