Omar Peltzer compartirá su nuevo trabajo discográfico en el Museo Hasenauer

El músico entrerriano Omar Peltzer presentará su nuevo trabajo discográfico, titulado De derrota en derrota, este viernes 12 de diciembre, a las 20, en el Museo Conrado Hasenauer, ubicado en Los Tordos 241, en Oro Verde. La actividad es organizada por el movimiento cultural De Costa a Costa junto al Municipio de Oro Verde.

La presentación se realizará en un formato que tendrá a Peltzer como figura central, acompañado por el guitarrista Edgar Montañares. Según adelantaron, ambos músicos trabajaron en la interpretación de un repertorio que destaca temáticas ligadas al coraje y el compromiso con los ideales, elementos que Peltzer retoma desde su vínculo con Rosario del Tala, su lugar de origen, y que se reflejan en las canciones del disco.

El movimiento De Costa a Costa, que impulsa iniciativas de difusión y producción cultural en la región, acompañará la presentación sumando la participación de algunos de sus integrantes.

La actividad será libre y gratuita.