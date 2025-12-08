Una noche de ritmos rioplatenses en Ferrero Cantina

Ferrero cantina cultural anunció que este sábado 13 de diciembre, desde las 21:30, realizará una nueva edición del ciclo Cantoras, una propuesta que busca despedir el año con música en vivo, repertorios del Río de la Plata y producciones locales. El encuentro se desarrollará en el espacio ubicado en Piedrabuena 133, donde se montará un escenario para recibir a artistas que trabajan distintos géneros populares. La propuesta musical busca darle un cierre a un año de gran actividad cultural en el espacio.

La velada tendrá como protagonistas a Virginia Rodríguez y Juan Pablo Centurión, un dúo que desde hace tiempo trabaja sobre repertorios que incluyen tango, milonga, vals y canciones latinoamericanas. En cada actuación recuperan obras clásicas y también piezas menos transitadas, a las que suman sus propias lecturas construidas desde la experiencia y el recorrido de ambos músicos.

El encuentro también contará con la presencia del proyecto Mundo Barrio, una formación que trabaja composiciones de su autoría sobre los paisajes del litoral y del Río de la Plata. Su música se inspira en la tradición folclórica, el candombe y el tango.

Hacia el final de la noche tendrá lugar la presentación de Polaca Latosinski, artista que interpretará una selección de tangos elegidos particularmente para esta edición del ciclo.

Las entradas tienen un valor de $8.000 en venta anticipada y $10.000. Para reservas, comunicarse a través de Instagram a @ferrero.cantina