El Grupo Alta Comedia prepara dos funciones de "La vida es un esperpento"

El Grupo Alta Comedia llevará a escena la obra "La vida es un esperpento" en la Sala Metamorfosis de Casa Boulevard, ubicada en Ituzaingó 80, en Paraná. Las funciones, programadas para este martes 9 y miércoles 10 de diciembre, a las 20:30, serán las únicas dos previstas para este cierre de año y forman parte del ciclo Teatro Intenso, que cuentan con el respaldo del Instituto Nacional del Teatro y de Feicac. El objetivo de la propuesta es presentar el trabajo escénico desarrollado durante 2025 por la compañía, con una puesta que reúne a doce intérpretes en escena y que aborda la tensión entre las ilusiones y las verdades que atraviesan a los personajes.

La obra cuenta con la dirección de Tovio Velozo y Raquel Freijo, quienes trabajaron junto al elenco en la creación de un universo situado en un conventillo donde conviven figuras enmascaradas que negocian sus deseos, sus miedos y sus carencias. Según adelantan desde la producción, la pieza busca reflexionar sobre la distancia entre las fantasías que los personajes sostienen para sobrevivir y las verdades que tarde o temprano emergen, por más terribles que sean.

El elenco está integrado por Betiana Valin, Valeria Fleischman, Jorge Fillastre, Andrea Maidana, Griselda Giacomini, Silvia Sandoz, Silvia Kauffmann, María del Carmen Cabrol, Gabriela Nanni, Adriana Sclimovich, Sergio Sain y Andrea Orduna.

Las entradas anticipadas y los descuentos para estudiantes y jubilados, tienen un valor de $10.000, mientras que el precio general en puerta será de $12.000. Reservas al número 342 6316752.