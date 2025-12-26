Independiente tiene en carpeta al entrerriano Lucas Robertone

Lucas Robertone es el refuerzo que Gustavo Quinteros quiere para el mediocampo del Rojo en el 2026. Es que en un mercado que seguramente tendrá más salidas que refuerzos, el DT ya tiene en mente donde apuntar. Ante las posibles salidas de Felipe Loyola y Pablo Galdames, habrá que buscar caras nuevas para la mitad de la cancha.

El entrerriano se encuentra en el Almería de España y es el elegido por Quinteros, pero su llegada no es fácil. Según el entorno del jugador la salida del club es viable, pero no para la situación económica de Independiente. Almería pide 3.000.000 de dólares por el pase y el contrato del mediocampista es elevado. Además, interesa en Vélez, club donde se formó y debutó, y en Racing.

El volante de 28 años, nacido en Concordia, esta temporada disputó 12 partidos con la camiseta del club español, donde no convirtió ni asistió.