“Nacho” Fernández habló con Milton Casco sobre su vuelta al “Lobo”

Durante lo que fue la presentación de Ignacio Fernández como nuevo jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata, uno de los temas que se abordaron, aprovechando la presencia de Carlos Anacleto en la conferencia de prensa, fue hablar sobre la chance del regreso del entrerriano Milton Casco.

Tras consumar el retorno de Nacho, la idea tiene como uno de los próximos pasos avanzar por otro regreso y también desde River como es el caso del lateral. Actualmente, se encuentra de vacaciones las cuales finalizará en los próximos días, aunque ya recibió los primeros mensajes desde la dirigencia.

Ante este panorama, hay optimismo para que pueda concretarse el retorno del jugador de 37 años, que se fue del Lobo donde hizo las inferiores y debutó en Primera División, hace ya casi 14 años.

“Hablé con Milton hace 25 días y va a ser una decisión familiar y personal y no me puedo meter en eso”, dijo Nacho Fernández al ser consultado al respecto, revelando también que desde su lugar hace un aporte para que se dé la vuelta.

Por su parte, Anacleto fue más allá: “Las ganas están y en estos días puede haber novedades, pero siempre respetando los tiempos de cada uno. Ya se empezó a hablar algo, pero hay que ser prudentes. Queremos que esté Milton en el club”, aseguró.