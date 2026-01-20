Continúa la venta de entradas preferenciales para la Fiesta Nacional del Mate

El acceso general a la Fiesta Nacional del Mate es libre y nuevamente, como en la edición anterior, se dispuso de un sector exclusivo junto al escenario. Las entradas que aún quedan disponibles pueden adquirirse a través de entradauno.com, con la posibilidad de financiación de 3 cuotas sin interés con tarjeta del Banco Entre Ríos.

La 35ª Fiesta Nacional del Mate ya se palpita en la ciudad de Paraná. Esta nueva edición del evento más importante que tiene la capital provincial promete ser multitudinaria, redoblando la apuesta de años anteriores. Luego de una edición donde la fiesta colmó el predio con 60.000 personas para el primer día y 90.000 para el segundo, es importante valorar que el sector preferencial ofrece la alternativa de mayor confort: con la posibilidad de disfrutar de vista privilegiada de los espectáculos, en una ubicación más cercana al escenario y a los artistas, además de servicios exclusivos de barra y sanitarios, lo que garantiza una alternativa más ágil y confortable durante las jornadas del festival.

"El sector preferencial te garantiza presenciar el espectáculo en un espacio lindero al escenario y al mismo tiempo este espacio cuenta con baños propios y con la posibilidad de alimentarse y de comprar alguna bebida sin necesidad de circular por el resto del predio, que es muy grande. Aún quedan algunas entradas; por eso invitamos a los que quieran disfrutar del espectáculo cerca de los artistas a que adquieran sus tickets en la web", valoró el subsecretario de Turismo, Agustín Clavenzani.

Las entradas al sector preferencial pueden adquirirse, con la posibilidad de financiación en 3 cuotas sin interés con tarjetas del Banco Entre Ríos, a través de la web de EntradaUno.

La Fiesta del Mate, se realizará los días 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades, y contará con una grilla artística de primer nivel: Lali, Los Nocheros, Los Caballeros de la Quema, Coti, Rombai, Raly Barrionuevo, Gauchito Club. Además, el Gran Ensable del Paraná y los ganadores del Premate -en total, más de 100 artistas locales y regionales en escena-, completan una programación diversa y de alcance nacional en el escenario Luis "Pacha" Rodríguez.

"Hay mucho interés de argentinos, de distintas localidades cercanas a Paraná, que quieren venir y disfrutar de un fin de semana que tiene un sello como la Fiesta Nacional del Mate que nos pone muy orgullosos", señaló Clavenzani.

Para el viernes 6, el valor de la entrada será de $35.000. Cabe recordar que ese día la modalidad será de platea -es decir, con sillas- y contará con la presentación de Los Nocheros, Coti, Raly Barrionuevo, Gran Ensamble del Paraná -con más de 50 músicos locales y regionales-, y los ganadores del certamen Premate 2026, con talentos seleccionados de toda la provincia.

Mientras que para el sábado 7, el valor de acceso al sector preferencial será de $60.000. En este caso, la modalidad será de campo y contará con la presentación de: Lali Espósito, Los Caballeros de la Quema, Rombai, Gauchito Club y la participación de artistas seleccionados a través del certamen Premate 2026.

Cabe destacar que, en parte, la fiesta se solventa con la recaudación de las entradas del sector preferencial y con el aporte de los sponsors del evento, quienes manifiestan de manera constante su interés en participar. En este sentido, adhieren el Gobierno de Entre Ríos y el Ente Mixto de Turismo de Paraná. Cerveza Quilmes, Flecha Bus, Shopping Paso del Paraná, EAL Group y Juli Croc son algunas de las empresas y entidades que ya se han sumado como patrocinadores. Asimismo, se informa que las empresas y organismos interesados en formar parte del patrocinio de la fiesta pueden solicitar información escribiendo a comercial.fiestadelmate@gmail.com