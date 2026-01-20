Copa Argentina: Estudiantes goleó a Ituzaingó y avanzó de fase

Estudiantes de La Plata goleó a Ituzaingó y avanzó de instancia en la Copa Argentina.

Estudiantes de La Plata goleó 4-0 a Ituzaingó, equipo de la tercera división del fútbol argentino, en un partido correspondiente a la primera ronda de la Copa Argentina, llevado a cabo en el estadio Florencio Sola. Los goles fueron de Ezequiel Gayoso, en contra, Alexis Castro, Facundo Farías y Guido Carrillo.

Con este resultado, los comandados por Eduardo Domínguez avanzaron a los 16avos de final del certamen local, instancia en la que deberán enfrentar al vencedor del duelo entre Rosario Central y Sportivo Belgrano.

El partido en el Sur

A pesar de la superioridad del plantel, al León le costó encontrar los caminos hacia el gol y se fue al entretiempo con igualdad sin goles en el marcador. El Verde, bien plantado sobre el terreno de juego del Florencio Sola, supo aguantar las embestidas del rival en la primera mitad.

Sin embargo, la eficacia de Estudiantes se hizo presente en la segunda mitad y en menos de 20 minutos se colocó 3-0 arriba en el partido, dejando prácticamente sentenciado el encuentro y el pase a la siguiente instancia de la Copa Argentina.

Con algo de fortuna tras un intento del defensor Ezequiel Gayoso de despejar el balón, los rojiblancos marcaron el 1-0 luego de una combinación entre Santiago Ascacibar y Facundo Farias. El delantero de 23 años quiso jugar el balón al centro del área para la llegada de un compañero y el zaguero central se llevó puesta la pelota y la empujó al fondo de la red ante un Hugo Acevedo, arquero de Ituzaingó, vencido.

Tan solo siete minutos más tarde, Eric Meza envió un centro rasante y, después de una serie de desvíos, el esférico cayó en los pies de Alexis Castro, quien abrió el pie e imprimió potencia en un disparo que se coló por debajo de las piernas del guardameta rival.

Más adelante, el delantero Lucas Alario filtró un gran pase para la corrida de Farías, quien quedó mano a mano frente a la salida de Acevedo y el ex Colón e Inter Miami no dudó en sacar un potente remate que rompió la defensa del arquero del Verde para marcar el 3-0.

En los instantes finales, Guido Carrillo, ingresado a los 20 minutos del complemento, definió de manera sutil por encima del guardavalla de Ituzaingó para sentenciar el duelo y la clasificación a los 16avos de final del certamen.