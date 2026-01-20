El acuerdo Mercosur-Unión Europea puede afectar la actividad de las pymes

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, alertó que la apertura de mercados potenciará la crisis actual si antes no hay un plan para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas.

El dirigente fabril exigió al gobierno la "inmediata conformación" de una mesa de trabajo para diseñar un plan de competitividad. Según Rosato, de no equilibrarse las condiciones de competencia, el acuerdo funcionará como una "bomba en la producción nacional" que convertirá al país en un escenario de disputa comercial entre potencias.

Según la agencia NA, Rosato sostuvo que los países europeos planifican incentivos para exportar manufacturas y comprar materias primas, lo que pone en riesgo el empleo local. "Si la Argentina no toma nota de ese accionar para equilibrar la cancha, estaremos ante una masacre de Pymes industriales que verán una inundación sostenida de productos importados", afirmó.

Para evitar este escenario, el titular de IPA reclamó financiamiento y beneficios productivos que permitan a las fábricas alcanzar un nivel de competitividad internacional. Rosato advirtió que la primarización de las exportaciones generará un déficit comercial insostenible por la falta de dólares y subrayó: "Si la integración está planteada en esos términos, no seremos socios de la UE, sino que seremos apenas un cliente", publicó Apf Digital.

Finalmente, el representante de las pymes destacó que es fundamental reducir los costos operativos en moneda extranjera y establecer un plan económico claro. "En una economía abierta como la que propone el Gobierno, bajar nuestros costos en dólares es clave", concluyó Rosato, enfatizando que la firma del tratado no traerá beneficios automáticos.