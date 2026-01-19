Jubilados Provinciales de Paraná reclaman audiencia con OSER: “Nos tienen marginados”, criticó Huss

El vicepresidente del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná, Mario Huss, reclamó a las autoridades de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) y del Ministerio de Gobierno que atiendan los pedidos de audiencia para plantear diversas inquietudes. Reafirmó también la defensa del 82% móvil ante una posible reforma previsional.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Huss comentó que la entidad “tiene aproximadamente 6.670 asociados, siendo una de las instituciones más importantes de la ciudad de Paraná en la cual protegemos a los jubilados provinciales de distintas áreas, jubilados municipales y también a retirados de la policía de Entre Ríos”.

Sobre la realidad que viven, señaló que “la preocupación que tenemos en este momento es por la obra social OSER, a la cual hemos pedido audiencia con el señor García, que es el vicepresidente de la Obra Social, en reiteradas oportunidades, para manifestarle la inquietud de los jubilados provinciales que van a reclamar a nuestra institución para que nosotros hagamos los trámites pertinentes”.

Al respecto, puntualizó que entre los reclamos de los afiliados está que “los descuentos que se realizaban por los medicamentos, tanto crónicos como no crónicos, era del 70%, y eso ahora se ha reducido al 40%. Hay muchos medicamentos que los sacaron del Vademecum, es decir que no los cubre la obra social, y esa es una de las preocupaciones que tenemos. Al igual que los análisis que mandan los médicos que demoran aproximadamente 72 horas para que lo autoricen, cuando anteriormente eso se hacía inmediatamente. Es decir, que si uno necesita un análisis en carácter de urgente, se demoran 72 horas para que lo autoricen”.

Agregó también que “el recetario médico que mandan ahora es digital. Y hay muchos jubilados y pensionados provinciales que desconocen el trámite porque no tienen conocimiento de cómo se tiene que manejar. Por lo tanto, no van al médico ni a la obra social porque es digital, y muchos no tienen algunos celulares o no conocen cómo manejarse y la respuesta es que busquen un hijo, un pariente o un amigo para que le haga el trámite. Y eso no corresponde”.

“Otra de las inquietudes que tenemos es que antes, en la otra gestión, con la cual nosotros no estamos de acuerdo porque decían que robaban, pero nosotros hasta este momento no estamos enterados que se haya hecho ninguna denuncia referente a ese tema. Los anteojos que se les daban a los jubilados y pensionados provinciales gratis, ahora no se dan más. Por eso nosotros, hemos firmado un convenio con una óptica de Paraná que a todos nuestros afiliados le damos gratis los anteojos, con un cupo de 100 anteojos por mes. Eso nos hacemos cargo desde el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales porque nuestra obra social retiró ese servicio”, planteó.

En este marco, cuestionó que las autoridades de la obra social no dieron respuesta a los pedidos de audiencia: “Hemos hecho notas y no nos han dado contestación ni han querido hablar con nosotros. Tenemos más de 6.000 afiliados, somos el Centro de Jubilado más importante de toda la provincia en cuanto a cantidad de afiliados, y las autoridades de OSER se han reunido con la Federación de Jubilados, a la cual nosotros estamos adheridos, pero no compartimos muchas actitudes de la Federación”.

Explicó que “a todos los jubilados de la Caja de Jubilaciones de la provincia, sea municipal o provincial, les descuentan automáticamente por ley para la Federación, con lo cual millones y millones de pesos entran a la Federación. Nosotros estamos adheridos como los 34 Centros de Jubilados, lo que pasa es que, a nosotros, como tenemos casa propia y el resto de la provincia son todas casas de la Federación, a nosotros nos marginan. El señor García desconoce totalmente lo que es el Centro de Jubilados de la Provincia de Entre Ríos, y le hemos pedido audiencia porque tenemos instalado un servicio odontológico de último modelo en el Centro de Jubilados de la provincia y le pedimos que nos autorice para que la obra social OSER también pueda trabajar con este consultorio que tenemos en calle Pellegrini 454 de Paraná y hasta ahora nunca nos ha contestado”.

“No sé por qué causa no nos contesta; también hemos pedido una audiencia y se ha hecho el trámite con el ministro de Gobierno de la provincia de Entre Ríos, y tampoco hemos tenido contestación. Esto quiere decir que a los jubilados de la ciudad de Paraná los tienen marginados”, criticó.

En otro orden, apuntó que “la situación de los jubilados, especialmente los municipales, es crítica, porque el sueldo es bajísimo, no alcanza a la canasta básica. Comen, pagan impuestos, pagan deuda o toman los medicamentos y obviamente optan por comer solamente. Nos da la impresión de que a nosotros nos quieren marginar o que nos vayamos de este mundo porque les molestamos. Esperamos que reflexionen las autoridades de OSER; nosotros queremos que vayan a visitar para que vean las instalaciones que se han hecho en nuestra institución de calle Pellegrini 454”.

Detalló que en dicha entidad “tenemos kinesiólogos que no tiene OSER; pedicuro; masaje relajante; médico neurólogo que la obra social no reconoce; tenemos médico clínico; asesoría legal, con varios abogados por distintas causas”.

“Por todo esto esperamos que Gallegos o García nos atiendan para presentarles estos pedidos que son urgentes y que están pidiendo los jubilados y pensionados provinciales. No estamos en contra de nadie, simplemente nosotros representamos a los jubilados y pensionados de la provincia en Paraná y por lo tanto tenemos que salir al frente para decir las cosas que hay que cambiar o ver cómo se puede hacer para mejorarlas”, sentenció.

En este punto, Huss invitó a quienes deseen consultar o asociarse a la entidad: “Pueden acercarse en calle Pellegrini 454 donde lo vamos a asesorar, la cuota de socios son 200 pesos y pico, que no alcanza ni para dos chupetines, y tiene todos los servicios. Además, en marzo empezamos con todos los cursos que se realizan que son 20 cursos para todos los jubilados. También tenemos turismo con muy buenos precios. Es decir, estamos trabajando en beneficio de los jubilados provinciales de la ciudad de Paraná”.

Reforma previsional

Consultado respecto de la idea del gobierno provincial de encarar una reforma del sistema previsional, Huss sostuvo que “estamos siguiendo el tema. No vamos a permitir que nos saquen el 82% a los jubilados, y queremos saber la edad de jubilación que creo que la quieren aumentar. Hasta ahora, a los jubilados que son la masa a quien les interesa este tema, o por lo menos a nuestra institución, jamás nos convocaron”.

“Se dice que cuando uno se jubila se va al jubileo, pero me parece que nos vamos al infierno con esta situación, porque cada vez nos complican más; en vez de estar tranquilos, gozando de nuestra jubilación, gozando de nuestros nietos, tenemos que estar permanentemente peleando o discutiendo estos temas. Nosotros no somos contra de nadie, estamos para defender a los jubilados en esta situación y por eso le pedimos a la autoridad de OSER y al ministro de Gobierno, que nos vean y que nos contemplen estos pedidos que estoy haciendo públicamente”, concluyó.