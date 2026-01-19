Romina Gaetani, tras haber sufrido violencia de género: “Aún no puedo hablar”

La actriz Romina Gaetani compartió una emotiva reflexión sobre su estado de ánimo tras haber sufrido violencia de género de parte de su ex pareja Luis Cavanagh el pasado 28 de diciembre.

Gaetani denunció penalmente a su entonces pareja por un episodio de violencia verbal y física, que le provocó lesiones leves, en su casa del Tortugas Country Club.

En las últimas horas, la actriz reapareció en sus redes sociales con una carta abierta dirigida a los medios y haciendo referencia al escándalo que estalló días atrás.

“Si lo vivido sirve para seguir exponiendo lo que significa la violencia de género, agradezco a los medios de comunicación por el acompañamiento y respeto con que trataron el tema”, escribió en su descargo.

En la misma línea, confesó que atraviesa un difícil momento tras los recientes hechos de violencia: “Lo que hace la exposición es intensificar el dolor, no solo el mío, sino también el de nuestras familias".

Por último, pidió respeto a los medios de comunicación, adelantando que aún no está lista para hablar sobre el hecho: "Espero sepan comprender, aún no puedo hablar. En estos casos el tiempo es necesario”.

Fuente: Noticias Argentinas.