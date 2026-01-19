Realizan trabajos en red de agua potable y podría haber baja presión en zonas de Paraná

Cuadrillas municipales realizan este lunes trabajos en la red de agua potable en distintos sectores de la ciudad, lo que podría ocasionar baja presión del servicio en zonas específicas del área urbana, informaron desde el municipio.

Uno de los frentes de obra se ejecuta durante la mañana sobre avenida Almafuerte, en el tramo comprendido entre avenida Pedro Zanni y calle Alejandro Carbó. A raíz de estas tareas, se advierte que podría registrarse una disminución en la presión del suministro de agua en el sector delimitado por calles Hernandarias, avenidas Zanni, Almafuerte y Salvador Caputo, además de zonas aledañas.

El área afectada incluye a las comisiones vecinales Corrales, Villa Uranga, Villa Lola, Los Gobernadores y Las Heras. Desde el área técnica se estimó que esta intervención se extenderá hasta pasado el mediodía.

Debido al movimiento de maquinaria y operarios, y a la ubicación de la cañería intervenida, se redujo la calzada de circulación sobre avenida Almafuerte en sentido oeste-este, salida de la ciudad. Por tal motivo, se solicita a los automovilistas circular con precaución por la zona.

Segundo frente de obra

En paralelo, otra cuadrilla municipal desarrolla durante la mañana la reparación de una cañería distribuidora en la intersección de calles López Jordán y Almirante Brown. Como consecuencia de estas tareas, se indicó que podría producirse baja presión en el sector comprendido entre calles Francia, López Jordán, Don Bosco hasta Monseñor Bazán y Bustos, y zonas aledañas.

Este segundo sector abarca a las comisiones vecinales López Jordán, AATRA, Brisas del Este y Circunvalación. En este caso, la intervención podría extenderse hasta las primeras horas de la tarde.

Desde la Municipalidad de Paraná se recomendó a los vecinos de las zonas mencionadas adoptar las previsiones correspondientes y realizar un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios de reserva, a fin de garantizar el suministro para las actividades esenciales del hogar mientras se desarrollaron los trabajos.