Piden reforzar la prevención tras la confirmación del primer caso de “supergripe” en Entre Ríos

Desde el Ministerio de Salud señalaron que circula una variante de gripe con mayor capacidad de contagio y remarcaron la importancia de la vacunación antigripal.

La semana pasada se confirmó el primer caso de la llamada “supergripe” en la provincia de Entre Ríos. Autoridades sanitarias provinciales advirtieron por la circulación de esta variante que tienen un mayor nivel de contagio y reforzaron una serie de recomendaciones destinadas a la población, en especial a los grupos de riesgo.

El director de Epidemiología de la provincia, Diego Garcilazo, explicó a Canal Once, que esta variante corresponde al virus H3N2 que presenta cambios que la vuelven más contagiosa que la gripe estacional habitual. En ese sentido, precisó que no se trata de una enfermedad más grave en términos individuales, pero sí con mayor impacto en la cantidad de consultas médicas, internaciones y circulación anticipada del virus.

Según detalló, en el hemisferio norte la circulación del virus se adelantó respecto de otros años, un comportamiento que podría repetirse en el país. Por ese motivo, se pidió especial atención al sistema sanitario y a la comunidad, ante un eventual aumento de casos en los próximos meses.

En cuanto a los síntomas, indicó que son similares a los de cualquier cuadro gripal: dolor de garganta, tos seca y fiebre. En la mayoría de las personas, la enfermedad se resuelve de manera espontánea con tratamiento sintomático y reposo. Sin embargo, las complicaciones pueden aparecer en personas consideradas dentro de los grupos de riesgo, como adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas, embarazadas y personas inmunocomprometidas.

Garcilazo remarcó que se debe consultar de manera urgente ante signos de alarma como dificultad respiratoria, respiración acelerada, sensación de falta de aire o fiebre alta persistente que no cede con medicación. En esos casos, recomendaron acudir de inmediato a una guardia médica.

Vacunación antigripal

El funcionario de Salud recordó que la vacuna antigripal se actualiza todos los años y que quienes se vacunaron la temporada anterior deben volver a hacerlo. La aplicación se realiza en centros de salud y hospitales, y se recomienda especialmente a los grupos de riesgo.

Además, insistió en las medidas básicas de prevención, como el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes, el uso de barbijo en espacios cerrados con mucha concurrencia cuando esté indicado y evitar concurrir a lugares de trabajo o reuniones sociales en caso de presentar síntomas.

En relación al inicio de la campaña de vacunación antigripal 2026, se informó que aún no hay una fecha confirmada, aunque desde el Ministerio de Salud explicaron que el cronograma depende de la producción y provisión de las dosis por parte del Estado nacional.

No obstante, indicaron que la intención es adelantar el inicio de la campaña lo máximo posible y que, de acuerdo a lo planteado en los últimos encuentros del Consejo Federal de Salud, el objetivo es comenzar con la aplicación entre finales de marzo y principios de abril.