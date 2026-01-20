Más de diez obras integran la programación 2026 de "Teatro para la Calor"

El ciclo "Teatro para la Calor" volverá este verano con su edición 2026, organizado por el área cultural de la localidad de Crespo, con funciones programadas para los días 24, 25, 30 y 31 de enero y 1º de febrero, en el Salón Municipal ubicado en 25 de Mayo 943, con el objetivo de ofrecer al público una cartelera amplia de teatro local y regional durante el receso estival, a través de más de diez espectáculos con entrada libre y gratuita, bajo la modalidad de contribución voluntaria.

La propuesta se desarrollará a lo largo de dos fines de semana consecutivos. Según se informó desde la organización, todas las funciones se realizarán en el Salón Municipal y estarán abiertas a todo público, con el propósito de acercar el teatro a vecinos y público en general mediante una amplia oferta que abarca comedia, drama, adaptaciones de clásicos, improvisación y propuestas destinadas a públicos de distintas edades. La cartelera incluye producciones de elencos del Imefaa, de La Estación, de compañías independientes y de grupos municipales invitados de localidades cercanas.

El primer fin de semana comenzará el sábado 24 de enero con la apertura oficial a las 20, seguida a las 20:30 por "Algo muy grave", a cargo del elenco Atípicos del Imefaa, una adaptación de un cuento de Gabriel García Márquez narrado originalmente por el autor en una conferencia en México en 1970, que relata la historia de una mujer mayor invadida por la sensación de que algo grave ocurrirá en su pueblo, con dirección de Lucas Kapp y Micaela Isaac Ojeda. A las 21:15 será el turno de Monólogos, presentado por el elenco de adultos de La Estación, un ciclo de monólogos y stand up basado en producciones personales de personajes de Esperando la carroza, un cuento de Silvina Ocampo y el personaje de Flora de Antonio Gasalla, con dirección de Agustina Luz Nanio. La jornada se cerrará a las 22 con "El último viaje", del elenco estable del Imefaa, una obra que aborda los encuentros fugaces y las personas que se cruzan una sola vez en la vida, bajo la dirección de Micaela Isaac Ojeda y Lucas Kapp.

El domingo 25 de enero la programación continuará desde las 20 con "Chavo del 8", a cargo del elenco adolescente de La Estación, que recrea cuatro episodios del clásico programa televisivo, entre ellos Don Ramón va a la escuela, La llorona, El Chavo en Navidad y Amor a primera vista, con dirección de Agustina Luz Nanio. A las 21 se presentará "Te quiero hasta la muerte", una comedia de las artistas ganadoras de la categoría Expresión Libre del certamen El Becario en Escena Crespo, que narra la historia de dos mujeres unidas por una vida similar y por un amor en común que ya no pertenece al plano terrenal. La noche cerrará a las 22 con "Debate 2039", nuevamente con el elenco Atípicos del Imefaa, una obra ambientada en un debate televisado para elegir al presidente del período 2039-2043, dirigida por Micaela Isaac Ojeda y Lucas Kapp.

El segundo fin de semana comenzará el viernes 30 de enero a las 21 con "Un casting por las dudas", del grupo The Twenty de la Estudiantina Crespo 2025, una comedia sobre un casting protagonizado por personas comunes que buscan cumplir sueños entre torpezas, egos y situaciones imprevistas. A las 21:30 se presentará "El último ensayo", del grupo Nimbus, también de la Estudiantina Crespo 2025, una obra ambientada en un camarín minutos antes de una función final marcada por la ausencia del director, la pérdida del guion y versiones contradictorias de la obra, con un clima de caos y humor. A las 22 será el turno de "Impro y etc", de la Compañía de Teatro Independiente de Crespo La-Co-Tei, una serie de obras breves basadas en la improvisación y el humor, con participación voluntaria del público y dirección de Rubén Clavenzani.

El sábado 31 de enero la actividad comenzará a las 20 con una doble sesión de terror titulada "Alicia y Frankestein", a cargo del elenco del Imefaa y Los Gurises de La Estación, con dos historias centradas en el suspenso y el miedo: Alicia en el país de las pesadillas, sobre una joven que se muda a la casa de un antiguo titiritero, y una adaptación de Frankestein que aborda los traumas de la infancia y sus consecuencias, ambas bajo la dirección de Micaela Isaac Ojeda y Lucas Kapp. A las 21 se presentará "¡Qué Dios nos ayude!", por el elenco Las Sin Miedo Adultas Mayores del Imefaa, una comedia sobre dos hermanas que deben preparar una presentación para la iglesia en medio del calor y una serie de contratiempos, dirigida por los mismos responsables. La jornada concluirá a las 22 con "Venecia", del elenco municipal Los Ramírez de General Ramírez, una obra ambientada en Jujuy que narra el deseo de tres mujeres de llevar a una anciana a reencontrarse con su amor juvenil en Italia, con dirección de Ezequiel Buch y María Prinsich.

El ciclo finalizará el domingo 1º de febrero con dos funciones. A las 20 se presentará "Hamlet / Romeo y Julieta", del elenco adolescente del Imefaa, una adaptación de dos obras de William Shakespeare que propone una nueva mirada sobre el amor, el conflicto y las decisiones, con dirección de Agustina Luz Nanio. A las 21 cerrará la edición "Suegras Barbara’s", del elenco municipal Nunca es tarde de General Ramírez, una comedia de enredos sobre una pareja acosada por las estrategias de sus suegras para separarlos debido a la diferencia de edad, también dirigida por Ezequiel Buch y María Prinsich.